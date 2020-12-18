遠傳5G持續引領創新。今日宣布領先業界，率先加入「開放網路基金會」(ONF, Open Network Foundation)，未來將挾全台唯一參與全球性「開放式網路架構」研發的電信營運商之優勢，與聯盟夥伴共同建立全球性Open RAN生態系統，提供最先進的網路架構服務，共同推動全球5G網路建設和商業模式創新轉型！ONF為致力推廣開放式軟體定義網路(SDN)的非營利組織，成員包含AT＆T、Verizon、德國電信、NTT、Facebook、Google、Intel等國際領導企業。

遠傳電信網路暨技術群執行副總經理饒仲華博士表示：「遠傳於2016年即成立全台第一座5G實驗室，長期深耕5G各項創新技術、應用及網路研發。這次加入具指標性的ONF，是對遠傳研發實力一大肯定。遠傳將結合產官學界夥伴技術能量，共同研發最新網路架構，積極佈署5G實驗室的端對端測試平台，發展公網、企業專網等客製化網路架構，提供最卓越的5G應用服務與體驗。」

「開放式網路架構」已成為全球網路發展趨勢，近年來各國電信營運商紛紛加入相關組織，共同促進通訊設備從封閉系統走向開放，除了為台灣網通業者創造全新商機，建構新型商業模式；也提供電信營運商除了國際網通大廠之外的新選項。未來電信營運商只要購買「符合規範的設備」，再透過雲端虛擬化與軟體運作，即可快速布建「虛擬行動網路及基地台」，除了降低營運成本，更能提升網路資源調度的彈性與靈活度，提供顧客即時、優質的應用服務。

遠傳5G一路超前佈署，累積豐富的產業經驗與實力，並透過成為國際重要技術組織成員、結盟產業夥伴，壯大5G生態圈，大力推動5G產業鏈發展，強化台灣5G產品全球競爭實力。未來遠傳將攜手國內外網通大廠，全力加速相關技術研發及商業模式發展，引領台灣5G產業與世界同步

(中時 )