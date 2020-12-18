日前綠島有居民過世，家屬想將遺體運回台東市立殯儀館進行告別式，3日離開人世，直到10日在民間航運業者的協助下才順利運回台東。航運業者田貴寶27年來幫助綠島往生者渡海走完人生最後一程，分文未取。

蘇姓民眾表示父親3日辭世，受限海象不佳，所以遺體延後至10日才運往台東。在龍鴻航運董事長田貴寶知道父親往生後，主動致電慰問，並在得知此事後，立即調度原訂至高雄送修的貨輪再加開航班協助運送。他說，田貴寶一個「私人企業的董耶」主動與他們家屬聯繫，事後對運費也分文未取，此舉著實讓家屬感動又敬佩。

田貴寶向家屬說明：「不只是沒給你們收取而已，從以前到現在不論是遊客還是綠島鄉民往生，都沒有收取費用」，他既是綠島鄉民代表又是當地航運業者，本來就是要替鄉民服務，27年來協助台東、綠島兩地遺體後送、棺木運送和安寧返鄉，希望能讓往生的鄉民走完人生最後的一段路。

田感嘆，按照台灣的習俗，家屬要拿照片、雨傘、灑金紙等，而貨船只能載1名家屬的規定，「生坐交通船，死了卻只能坐貨船」確實為難了綠島鄉親。

蘇姓民眾大嘆公部門這次對於家屬的協助只能給0分，綠島鄉民不是二等公民，期望公部門未來能更努力為民服務。

綠島鄉長謝賢裕表示，因民風、習俗及觀念的改變，大部分家屬選擇火化，但由於綠島沒有火葬場，因此家屬會將遺體後送到台東辦理告別式和火化，鄉公所將積極爭取當地設置小型火化場。

(中時 )