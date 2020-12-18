據日本共同社18日報導，聯合國教科文組織（UNESCO）17日在線召開政府間委員會會議，決定將日本申報的「傳統建築工匠之技 為繼承木造建築物的傳統技術」列入非物質文化遺產名錄。「宮大工」（修建神社等的木匠）、「左官職人」（泥瓦匠）等自古傳承至今的17個領域技術的價值得到世界認可，成為繼「能樂」、「和食」等之後日本第22項UNESCO非物質文化遺產。

委員會當天結束對新項目的審查，同時入選的還有中國的「太極拳」和芬蘭的「桑拿文化」。上述項目都將在19日委員會會議最後一天被列入名錄。

共同社指出，日本「工匠之技」17個領域中，不僅有木工、左官、瓦屋頂、茅葺屋頂、建具（日本房屋的門、拉門、隔扇等的總稱）及榻榻米的製作，還包括建築物外觀和內部的裝飾、著色及塗漆等。這些傳統技術利用木、草、土等自然材料，支撐起以奈良法隆寺為代表的日本傳統建築文化。

法隆寺為日本第一個世界遺產，是聖德太子（572年～621年）於飛鳥時代建造的木造寺廟，現在為日本佛教聖德宗的本山，是深受中國影響的木造建築群，其建築樣式是所謂「飛鳥樣式」的代表。此外，聖德太子也在這一地區興建了許多寺廟。這些木造建築物記錄了日本接受佛教的歷史，以及佛教由中國傳入的過程。

另外，日光東照宮（栃木）、中尊寺金色堂（岩手）、白川鄉五個山合掌造型村落（岐阜、富山）等也運用了上述技術。此外，諸如2016年熊本地震中受損的熊本城圍牆和城樓重建等，對近年頻發自然災害的修復工程而言也不可或缺。

委員會通過了評審決議，肯定稱「熟練的工匠作為繼承傳統技能知識的接班人培養徒弟」。決議指出「隨著現代化的推進，這一過程變得更為困難」，強調保護的必要性。對於當地居民也參與茅葺屋頂等修補作業，委員會稱讚道「有著加強日本人文化認同感的作用」。

UNESCO評估機構今年11月在預審中給出相同意見，建議列入名錄。

17個領域全部被日本政府列為「選定保存技術」，日本傳統建築技術保存會（大阪）、全國社寺等屋頂工程技術保存會（京都）等14家團體被認定為保存團體。

對世界遺產數量較多的日本的候選項目每兩年進行一次審查，日本政府已申報祈願豐收及消災的舞蹈「風流踴」作為下一候選，能否入選預計將於2022年決定。

(中時 )