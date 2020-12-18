陳彥廷利用報廢的CPR安妮改良做出「嘔吐版」，讓參賽選手們能適應困難插管。（陳彥廷提供）

桃園市消防局龍潭分隊隊員尤詩妤。（尤詩妤提供）

桃園市消防局復旦分隊隊員林妤鄉。（林妤鄉提供）

桃園市消防局今年總計有6組參加全國呼吸道插管暨心肺復甦術競賽，為歷年組隊參賽新高，而今年的緊急救護教官、桃園市消防局圳頂分隊隊員陳彥廷則是近年有名的「冠軍教官」，他更利用報廢的CPR安妮改良做出「嘔吐版」，就是為了讓參賽選手們能適應困難插管、透過扎實的訓練來精進技術。

陳彥廷為警專26期畢業，入行超過11年，過去曾拿下2015年插管組冠軍、2017年救護案例討論競賽冠軍、2017年全國十大傑出救護技術員、2019年桃園市模範公務人員，現為高級救護技術員（EMT-Paramedic）與緊急救護教官，2018年開始指導學弟妹參賽，2019年指導自動心肺復甦機（MCPR）組奪冠、今年指導心肺復甦術（CPR）組拿下特優。

為了訓練學弟妹可以適應在視線不良的情況插管，陳彥廷也想盡辦法，他更改良報廢的CPR安妮，透過虹吸原理讓安妮口腔內充滿墨汁，救護技術員在操作時的視野也不如平時清楚，更能訓練救護技術員的基本功與專注力，以及臨場應變。

被陳彥廷指導過的學弟妹在各項賽事都有好成績，在職場上也是個優秀的EMT-P。桃園市消防局龍潭分隊隊員尤詩妤為警專33期畢業，剛畢業時還沒有特別愛上「救護」，但她在2017年與已故消防員林尉熙共組一隊參加全國CPR競賽拿下冠軍後，便開始對救護產生興趣，2019年EMT-P結訓後，同年參加MCPR競賽更與桃園市消防局復旦分隊隊員林妤鄉等人組隊，再次拿下冠軍。

桃園市消防局復旦分隊隊員林妤鄉為警專34期畢業。她說，報考警專時就已經勵志想要在第一線擔任救護技術員，所以一直都非常熱衷於學習救護技術。談到被陳彥廷指導救護技術，她說，學長常會設計一些困難關卡，還會在器材上故意動一些手腳，讓她們在訓練時就會嚐足苦頭，沒想到這樣的「用心」讓她們2019年參賽時遇到自動體外心臟電擊去顫器（AED）真的故障時，還可以冷靜地按照步驟一項一項處理，連評審都對她們的處變不驚相當稱讚。

受過陳彥廷指導的學弟妹都認為，陳彥廷在指導時心思細膩、會制定一套課表系統，讓大家可以按表操課，也不會有程度不同而銜接不上的問題，而且他相當要求基礎訓練，希望學弟妹可以理解每個動作的意義，而不是流於形式，一個口令、一個動作。

談起指導救護技術的經驗，陳彥廷表示，會來參賽的救護技術員常會有年輕、臨場經驗不足的問題，這時候只能多給予一些「壓力測試」，可能是在不影響交通的路邊操作，就讓路人給予這臨場壓力，或是在成立防災館之後，透過向民眾展示救護技術，來讓學弟妹們充分訓練，他也期望未來有更多有興趣的學弟妹可以傳承比賽經驗、進而指導參賽，繼續將桃園整體的救護技術繼續向前精進。

(中時 )