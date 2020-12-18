亞太電信長期培育資通訊人才不遺餘力，今(18日)宣布獲頒第四屆台北市政府「菁業獎」，旨在獎勵提供優質勞動環境的菁英企業，亞太電信獲此肯定備感榮耀，為電信產業立下典範。邁入5G新世代，亞太電信布局智慧製造、能源、交通、醫療、零售、娛樂六大領域，積極延攬大數據、資安、AI、雲端、IoT及ICT等數位科技領域的頂尖5G人才，預計明年第一季前召募超過200名新生力軍。

台北市政府「菁業獎」以提供優質就業機會、促進青年就業、進用特定對象、營造友善職場等四大指標評選，今年共有46家菁英企業獲選，亞太電信名列其中。台北市政府表示，亞太電信長期參與本市就業服務處舉辦的大型就業博覽會、南軟科技園區及內湖科技園區徵才活動，因應資訊時代，積極找尋科技人才，釋出具挑戰性的高科技職缺。另，亞太電信提供在學青年職場體驗實習的機會，協助探索職涯方向。

亞太電信指出，自2016年起參與台北市政府所舉辦的各式就業博覽會與徵才活動，給予求職者優質的職缺機會，更著墨於產學合作，縮短學用落差，提供企業參訪、實習機會、履歷健診，以提升新鮮人就業力，給予新鮮人更多的職前了解，並強化產學合作，加入測評工具，讓即將畢業的實習生透過職業適性測驗及解析，掌握個人生涯興趣與職業的配適度。

5G新商機湧現，不少企業對於5G相關人才求才若渴；亞太電信表示，除了大舉召募優秀人才外，同時重視人才培育，自去年開始為推動5G做準備，舉辦一系列「數位轉型」課程與講座，提升員工對未來產業趨勢深入了解。

亞太電信積極布局5G新事業，不僅持續引領技術與服務創新，培育5G人才更是重中之重，員工是企業最重要的資產，亞太電信持續推動人才投資，厚植企業永續經營競爭力，致力為個人、企業、社會創造更多無限可能。

(中時 )