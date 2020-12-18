陳依欣全身燒燙傷面積達70％，手上還有燒燙傷治療的疤痕。（王志偉攝）

市長魏嘉賢向陳依欣表達感謝，並稱讚她充滿著正能量。（王志偉攝）

「誰會想到去水上樂園玩卻被火燒傷，問我走出傷痛了嗎，其實心裡的傷還是有，但我相信一切都會更好，看開一點就好」。

5年前，八仙塵爆意外中，全身燒燙傷面積達70％的陳依欣，在家人照顧與陪伴下，積極面對漫長復健之路，規劃未來的人生，假日重返大學校園，準備報考公職，現進入花蓮市公所服務，今將第一份工作薪資捐給花蓮市公所慈愛基金，希望用自身力量幫助他人，也要藉此感謝當年關切八仙塵爆傷患的社會各界人士，現在的她每天都用正能量來面對人生。

八仙塵爆造成15人死亡，400多人受傷，當時在事發現場全身有70％面積二到三度灼傷的陳依欣，歷經進出醫院進行胸腔脖頸重建手術治療，去年9月首度走入社會。陳依欣說，在治療期間收到不少人對她的關懷，有時自己的心情陷入低潮或負面時，她會在社群平台抒發，然而許多人的加油對她而言是最重要的支持力量。

「自怨自艾對於受傷的人來說雖然是很正常，但最終仍要回歸到學習適應自身狀況，絕對不能選擇逃避」，她表示，受傷前曾經認養家扶的孩童，由於受傷而中斷，如今自己稍有能力，從第一份工作薪資裡拿出20000元捐給花蓮市公所慈愛基金，也謝謝當年關切八仙塵爆傷患的社會各界人士，「我相信一切都會更好」。

市長魏嘉賢稱讚她充滿著正能量，而她分享自身遭遇的過程與心路歷程，希望大家萬一面臨挫折的狀況時，也都能夠重新站起來。回到職場之後，繼續的往正面的能量去思考。

事隔5年，陳依欣的臉頰上仍有相當明顯的燒傷痕跡，除了定期到醫院做復健，明年也還要開刀植皮，自己則是到健身房積極展延肌肉復健。對於身上的傷痕，同事也不會刻意迴避，而是很平常的互動，這麼多的關愛，讓她有更多的勇氣來接受後續的治療，並且能以開朗的態度來面對人生。

(中時 )