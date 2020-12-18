罷免王浩宇第三階段投票倒數一個月，將於明年1月16日舉行投票，罷王總部近日就上架了一隻罷免宣傳影片，影片主打「找回一個沒有宇」的中壢，片中呼籲「中壢人不要被社群媒體給束縛了，別再任由一位造謠的議員帶風向製造事端」，盼大家投票日站出來投票。

《罷免王浩宇》官方宣傳片 📢＃找回一個沒有宇的中壢❗☀️ 罷免王浩宇官方宣傳片上線囉🎞️😍 快手刀分享給親朋好友知道吧🔊 曾幾何時，中壢人被社群媒體給束縛了📱，任由一位造謠的議員帶風向製造事端👨‍💻。覺醒的中壢人不再忍耐，１月16日一定會站出來 #為中壢做對的事💪，罷免王浩宇！👎 🎬高畫質清晰版👇 http://youtu.be/qdf_D9P98Ic ＃倒宇天光光榮中壢🌅✨ ＃快分享🔊 ＃不能只有我看到😍 由罷免王浩宇發佈於 2020年12月17日 星期四

罷免王浩宇車隊。(圖/翻攝自 罷免王浩宇粉專)

罷免總部發言人邱仁德在臉書指出，罷免王浩宇非關藍綠對決，從王浩宇近期誣指家樂福進口萊牛、再到PO出一張牛排照，並問「這裡面有賽德克巴萊嗎？」，遭藍綠立委齊轟歧視原住民等，邱仁德認為，王浩宇的行徑大家都有所耳聞，他將宗教和種族拿來開玩笑，必須予以譴責，「這次罷免，更是中壢人的覺醒」。

他也透露，礙於經費有限緣故，從12月到明年投票日前，會舉辦8至15場地方說明會加大宣傳，本月20日也會招募100台機車車隊上街在中壢遊行，元旦之後也會派人在路口拉布條宣傳。

邱仁德並表示，17日上架的罷免宣傳影片，代表著罷免的號角響起，代表總攻的開始，目前投票所233位監票人員已招募完成，也仍然歡迎有志罷免王浩宇的人一起加入監票行列。

「罷免王浩宇」臉書粉專也呼籲，已覺醒的中壢人不能再忍耐，投票日一定要站出來，為中壢做對的事。

褻瀆聖靈 歧視原住民 製造對立 這樣的議員適任嗎？ 1/16 站出來 一起投下罷免票！ 由邱仁德發佈於 2020年12月18日 星期五

(中時新聞網)