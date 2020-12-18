第一銀行繼蟬聯「第2屆國家企業環保獎」巨擘獎、「2020財訊金融獎-最佳數位帳戶銀行優質獎」、「第十三屆TCSA台灣企業永續獎-創新成長獎」等大獎後，18日於素有金融界「奧斯卡」美譽的「臺灣傑出金融業務菁業獎」頒獎典禮上，一銀再奪得「最佳財富管理獎」優等獎，國內外得獎數創新高。

一銀「薪資管理平台」本次首度獲得「最佳財富管理獎」，該平台以360度全視角、全通路提供服務，徹底滿足客戶想要得到財富管理建議並最佳化資產配置的願望。

一銀近年積極進入個人金融服務領域，以客戶理財需求為中心的設計思維，積極導入AI與大數據機制，為40多萬薪資轉帳客戶打造線上即時、透明化、超個人化的薪資管理平台，搭配業界最強大的企業財務與金融服務平台「第e金網」，薪資管理平台更進一步銜接上「iLEO夢想帳戶」，讓受薪階層的上班族能管理自己的資產，並享有1.2％高利活儲優惠。

一銀表示，自推出薪資管理平台後，薪轉戶每戶平均總資產自2019年11月不到62萬元，到2020年第三季已超過66萬元，不受疫情衝擊逆勢成長約7％；同期間，一銀使用網銀、行動銀行等數位通路薪轉戶數成長了77％。

薪資管理平台不單只是線上化服務，而是在人力依賴最低下，透過新技術創造價值，重塑財富管理價值鏈。使用科技力對薪轉客戶的生命周期與行為洞察，精準針對不同客層作「分眾行銷」，推薦客戶最心儀的商品，實現即時動態建議資產配置需求，讓客戶全天候享受最省心及省荷包的「理財」最佳平台。

此外，因應金融科技及開放銀行潮流，一銀持續各項金融服務創新，提供數位通路跨業多元性服務，今年已串接財金公司的「手機號碼跨行轉帳服務」平台，成為首波提供「手機號碼轉帳」服務的銀行，轉帳再也不用一直問對方帳號，大大提高客戶便利性。並跨業與「集保e存摺」APP攜手，可透過該APP查看銀行帳戶往來明細、餘額、信用卡刷卡明細等。

一銀另與「湊伙公司」合作金融創新實驗，獲主管機關核准，進入監理沙盒，推出金融首例「債券團購平台」，投資人可參與國外債券的團購投資，讓小資族累積財富有更多的選擇性。

(工商 )