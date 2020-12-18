受美股修正反彈帶動，大盤指數開高走低，週五終場收跌8.97點或-0.06%，收14,249.69點，成交量2,471.53億(台幣)。富蘭克林華美投信認為，今年代表科技產業的那斯達克指數漲逾42%，除了資金行情推升外，主因看好這類產業未來5到10年發展新趨勢，台股因科技產業權重高，預期明年創新科技企業展望與股價表現仍不容小覷。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，12月隨著股市漲多，疫情擴散與外資長假來臨，市場波動可能較大，但預期明年科技類與傳產類股營收獲利皆達20%以上，建議投資人可逢低進場加碼布局台股，並以科技產業上游為主，搭配部分低價股、落後補漲的族群。

全球爆紅的ARK Invest主動式管理ETF ARKK造成市場話題，由於旗下五檔主動型ETF基金操作表現亮眼，該公司主力投資於預期未來5至10年可實現長期增長的創新科技企業；旗艦基金ARKK投資集基因、互聯網、工業及金融科技於一身，市值近50億美元，這股追求科技創新趨勢的熱潮，也持續延伸至台灣主動操作股票策略上，而台灣創新科技相關產業，2021年展望趨勢樂觀，預期科技股表現不寂寞。

周書玄表示，台灣擁有完整半導體供應鏈，從5奈米製程，開始報價上漲，加上近期傳出接單狀況已經滿載至後年，加上今年第一季因受新冠肺炎疫情衝擊，表現不佳，預估台廠第一季的營收與毛利率皆可望較今年同期YoY成長，因此，預期明年第一季半導體與科技創新相關產業，可望帶動台股指數再向上攀高。

操作策略上，周書玄認為，投資上仍以科技上游產業為主，搭配今年上半年受疫情影響，營收表現不好的疫情受害股，這類疫情受害股，可望因今年第四季新冠肺炎疫苗開始施打，市場逐漸解封下，消費與零售開始慢慢復甦，帶動塑化、食品、旅遊、航運與零售消費市場等。

(時報資訊)