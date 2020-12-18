針對有消息指大陸中央調查組人員於本周進駐阿里巴巴，阿里巴巴18日發聲明稱，是純屬謠言，將追究造謠者的責任。

聲明指出，阿里一直認為公司的發展，得益於政府鼓勵發展和創新的各種政策，得益於中國這個全球最大的市場。公司相信，監管讓平台型企業不僅自身發展好，還能更好的服務於整個社會的可持續健康發展，帶來更多百花齊放的創新，這是公司真實的態度和行動原則。

阿里又說，心懷坦蕩的傾聽是公司應有的態度，但絕不能容忍純粹的捏造，也決不放棄追究造謠者的責任的權利。

(工商 )