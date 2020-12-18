全新音樂劇《你好，我是接體員》由新舞臺藝術節贊助，全民大劇團製作，18日舉行彩排記者會，主演范逸臣、方宥心、林曉培、康茵茵及編導謝念祖等出席。該音樂劇改編同名暢銷書，原著「大師兄」在殯儀館工作，首度演音樂劇的范逸臣詮釋「大師兄」接體員一角，認為比起演戲，歌曲反而是很大挑戰。

音樂劇由7個小故事串聯，共有22首原創歌曲，邀請到文學作家張大春老師作詞，和盧廣仲、萬芳等長期合作的張瀚中老師作曲，現場還會有Live Band的演出，范逸臣坦言，「唱片至少有半年籌備期，但音樂劇是短時間累積大量曲子」，尤其中後期大量曲目湧進，他花更多時間在練歌。最期待的橋段，范逸臣說是和父親訣別的部分，「相信看這段的觀眾，都能夠產生共鳴。」

女主角方宥心過去有許多舞台劇經驗，這回飾演有陰陽眼的大體化妝師，劇中她穿窄裙、踩高跟鞋還要跳舞，十足有挑戰性。她和范逸臣有感情戲碼，有一場戲她因失戀在夜店喝爛醉，坐在地板朝著范逸臣「開腿」，劇情呈現性感模樣，她倒是自虧像「生孩子」。而後范逸臣還「撿屍」喝醉的方宥心返家，兩人上演「天旋地轉」床戲，但細節導演賣關子「可以進劇場看，是另類床戲」。

謝念祖說，該劇圍繞在「家」的主軸，劇中林曉培、康茵茵飾演同性愛侶，因意外天人永隔，兩人有時排練後，仍無法脫離悲傷情緒。康茵茵劇中有一段精彩獨舞，成為整場「最虐也是最釋放的」橋段，她坦言自己不喜歡演悲傷戲，這角色是很大考驗，剛開始常處於很緊繃狀態，後來向人請教，得知打哈欠可以放鬆，她笑說「我常常在後台打哈欠，嘴巴最大時就會和導演對上眼」。《你好，我是接體員》首演4場票券已全數完售，今宣佈加開場次，明年4月臺北、5月臺中、6月臺南巡演，購票兩廳院售票。

全民大劇團全新音樂劇《你好，我是接體員》18日舉行彩排記者會，右起為范逸臣、方宥心、林曉培、康茵茵。（粘耿豪攝）

方宥心在音樂劇《你好，我是接體員》飾演大體化妝師。（粘耿豪攝）

康茵茵在音樂劇《你好，我是接體員》中一段獨舞，大秀優美舞技。（粘耿豪攝）

全民大劇團全新音樂劇《你好，我是接體員》18日起首演。（粘耿豪攝）

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