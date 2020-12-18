台股周線連7紅，累積12月以來外資買超逾273億元；安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，雖然外資期貨轉為淨空單，但目前台股均線仍維持多頭結構，大盤或許空間不大，但個股表現可期。

廖哲宏表示，以架構來看，走高的電子股正在消化2021年潛在庫存調整的負面預期，但資金同時也轉進尋找基期低具有漲價題材的族群；傳產股則在2021年景氣回升的基礎上，與景氣關聯度高的類股皆有不錯表現，其中又以原物料族群表現較佳。

台股創高後，大致維持高檔震盪格局。但從各類股間表現來看，搭配基本面預期的資金流動，說明台股仍由多方主導。以類股來看，12月以來，盤面上電子以TFT LCD面板、被動元件、網通及基期較低的下游業者表現較佳，傳產股則以玻陶、航運、鋼鐵股維持強勢。

在國際情勢上，Nasdaq創下歷史新高，針對在後市需要關注方向上，廖哲宏表示，英國脫歐、拜登的中美政策、明年元月共和黨能否取得參議過席次是我們關注的國際焦點；在國內部份，政府房地產等政策需留意。

對於台股未來展望及投資建議，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，在疫苗開打、美國聯準會維持貨幣寬鬆政策不變、經濟基本面好轉支撐下，企業獲利預期維持正向發展，持續看好台股後市，題材上看好5G基地台、面板及晶圓代工等。

(時報資訊)