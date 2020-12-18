昔為三立美食節目《型男大主廚》固定班底的名廚郭主義，其愛女傳出在家中輕生，經送醫後不治。（中時資料照，蘇蔓攝）

曾是型男大主廚美食節目固定班底的郭主義主廚昨（17日）晚間替31歲的女兒送晚餐到新北市板橋區住處，進門後卻發現女兒在後陽台輕生，雖經緊急送醫仍不治。郭主義主廚今（18日）在個人臉書悲痛寫下：「老天在跟我開玩笑嗎？」引人鼻酸。

據了解，郭姓主廚向警方表示，女兒長期精神狀態不佳，但近日並未發現異狀；郭主義透露，17日傍晚太太還曾與女兒通電話，一切都正常。同日晚間赴女兒住家送晚餐時，進屋卻發覺屋裡相當安靜，四下找人卻發現女兒於後陽台輕生，雖趕緊叫護車送醫，仍遺憾宣告不治。

郭主義主廚今日中午12時許也在個人臉書上悲痛寫下短短的17字：「老天在跟我開玩笑嗎？為什麼，為什麼。」讓人相當鼻酸。不少親友聞訊也在留言區寫下加油打氣的話，盼郭主廚一家節哀順變。

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