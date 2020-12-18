218線尾端未拓寬之前只有6米寬，形成交通頻頸。（雲林縣政府提供）

雲218線（光復路）從前端台3線到末端水庫路都是12米寬了。（雲林縣政府工務處提供）

218線拓寬工程原訂明年1月11日完工，在鄉親、斗六工業區、台電、中華電信配合下提前完工，18日辦理通車典禮，縣長張麗善親自驗收，現場熱鬧滾滾，充滿歡樂氣氛。（雲林縣府工務處提供）

斗六市工業區聯外道路之一雲218線末端600公尺未拓寬，僅6米的路寬常使車流卡住，該處也是斗六市榴南里水患元凶，縣長張麗善今年四月責成工務處打通瓶頸、解決水患，18日提前竣工通車。

雲218線（光復路）前端連結台3線，數公里是12米寬，但過了民享街變成6米至7米；近年湖山水庫闢建，水利署沿著庫區開闢防汛道路（水庫路），許多大車自國道三號下交流道，沿水庫路進入斗六工業區，在6米寬道路就會爭道。

縣長張麗善今年初親自會勘，爭取公路總局補助2820萬元、縣府自籌660萬元，在彰源公司捐贈土地下，拓寬雲218線民享街至國道3號高速公路橋下道路，以使全線一致12米寬，紓解斗六工業區往台3線大型車輛、小客車爭道的窘況。

這路段也是石榴班地區淹水的水頭，張麗善責成工務單位一併進行排水改善工程，作法是在自來水公園前把90度直角的箱涵截彎取直，並在道路雙側新設排水側溝。

台電公司、中華電信管線下地配合該工程，淨空天際線、汰換舊路燈、新設LED路燈，新增2處號誌化路口。

這項工程原訂明年1月11日完工，在鄉親、斗六工業區、台電、中華電信配合下提前完工，18日辦理通車典禮，縣長張麗善親自驗收，現場熱鬧滾滾，充滿歡樂氣氛。

(中時 )