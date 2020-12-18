大安許多道路因自來水延管工程致不平整，市議員李榮鴻特助李文傑18日現勘。（李榮鴻服務處提供／陳淑娥台中傳真）

大安許多道路因自來水延管工程致不平整，市議員李榮鴻特助李文傑18日現勘。（李榮鴻服務處提供／陳淑娥台中傳真）

台中市自來水接管率達96.1％上升相當迅速，雖帶給民眾乾淨飲用水，但部分地區因延管工程致路面不平，造成行車險象環生，市議員李榮鴻要求相關單位儘速改善，去年底獲市長盧秀燕允諾動用第二預備金5000萬元進行復平工程，李榮鴻及特助李文傑18日也前往現勘。

李文傑表示，該改善計畫已與經發局及龜殼里里長洪正義會勘多次，針對亟需改善路段都有多次紀錄，今日主要是確認施作範圍及探討明年度復平計畫。

經發局公用事業科科長鄭錫禧表示，復平工程約分四段施作，該局其中溪洲路69、72巷及龜殼路132巷，改善長度約1750公尺，共需經費約387萬元，而龜殼路100巷係由建設局養工處協助改善。鄭錫禧表示，甲、安、埔地區尚有部分路段未改善，其經費不足部分，再請議員多多爭取，讓民眾能有更好的用路品質。

李文傑說，大安區還有許多管挖後道路尚未改善，特別是興安路及福東路，該二路為此區重要連絡道路，鄰近住宅區且機車族繁多，籲請市府110年度將興安路、福東路列入改善，還給民眾一條安心回家的路。

李榮鴻表示，為了有效把甲、安、埔地區路面復平，將持續向盧市長爭取明年度第二預備金以利工程進行，大安區南海路部分較差路段已於年中完成改善，在大甲區也有很多復平計畫陸續完工，希望大安區也能儘速規劃改善，以還給民眾安全回家的路。

(中時 )