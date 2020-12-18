高雄市第8家社區公共托育家園18日於鳳山區鎮北國小落成啟用，市長陳其邁出席揭牌儀式，宣示在學校空間增設公共托育設施是市府未來的重要推動方向。（林雅惠攝）

閒置空間變身「公共托育設施」！高雄市第8家社區公共托育家園18日於鳳山區鎮北國小落成啟用，市長陳其邁出席揭牌儀式，宣示在學校空間增設公共托育設施是市府未來的重要推動方向，讓原有國小及幼兒教育的校園有豐富的教育資源與空間。

第8家社區公共托育家園結合鎮北國小校內公立幼兒園，打造融合托育、幼教及教育完整銜接，讓送托之嬰幼兒從滿2個月至12歲，可在熟悉環境學習成長，接受在地連貫照顧與教

育。

市長陳其邁表示，廣設公共托育資源是市府重要政策，相關局處分工合作，加速提升公共托育資源建置速度，目前包括三民等9個行政區6所國小、3所國中正在評估中，希望能在2022年建置完成45處公共托育設施。

高市已運用「低度使用空間」於21區設置25家公共托嬰中心及社區公托家園，目前旗津、永安、彌陀、美濃及阿蓮等5處社區公共托育家園持續建置中。

另市府為提供育兒家庭支持並設有20處育兒資源中心及2台育兒資源行動車，及設立鳳山、三民、前金及左營等4處定點計時托育據點，2021年將再增加大寮、林園等2處據點，透過多元育兒資源，協助家庭減輕育兒壓力，建立高雄成為支持育兒的宜居城市。

(中時 )