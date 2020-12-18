高雄市議員黃捷罷免案，中選會今舉行委員會議宣告該罷免案成立，將於明年2月6日舉行投票；黃捷回應說，高雄不畏做出選擇！2月6日做個驕傲勇敢的「鳳山囡仔」。前民進黨立委林濁水對此感嘆時空倒置，指自己當時反對修法，真是孤掌難鳴。

黃捷在臉書表示，「蕃薯不驚落土爛」，被仇恨蒙蔽的言論與盲從報復的心理，不會將高雄擊垮。高雄，從不畏懼做出選擇。相反的，投票是高雄人引以為傲的武器，曾經打過的光榮戰役。

林濁水今天在臉書指出，「蕃薯不驚落土爛」，黃捷對罷免案，回應得正確。但是有需要這樣悲壯的口氣嗎？簡直是傳統皇權時代的議員情調。

林濁水感慨說，時空倒置？的確是，在自由主義抬頭，有了言論免責權後，歐洲議員就再沒有展現悲壯的機會了。但是台灣國會在「人民至上主義」的精神領袖強壓之下，把時空拉回前自由主義時代，修改罷免門檻後，像跟在精神領袖之後的黃國昌就必須不務正業地忙於反罷免，而黃捷這樣努力發言的就不得不悲壯一下了。也為此感到遺憾，他當時反對修法，真是孤掌難鳴。

網友回應說：「罷免案成功拉下韓國瑜，也證明人民是有力量把政治人物拉下馬，不必再忍受4年。」

(中時新聞網)