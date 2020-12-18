花旗(台灣)銀行以「花旗ESG重點十大建設」摘下第十屆台灣傑出金融業務菁業獎(簡稱菁業獎)「最佳ESG獎-一般金融組優等獎」肯定。菁業獎為台灣金融研訓院舉辦，素有「金融界的奧斯卡」美譽之稱；而這也是金融研訓院首次頒發ESG獎項，可見得金融機構在ESG（環境Environmental、社會Social與治理Governance）上展現的影響力，與日俱增。

花旗(台灣)銀行董事長莫兆鴻表示：「我們很榮幸今年獲得菁業獎的肯定，同時也看到全世界的公司企業，對於 ESG的重視越來越深，而花旗台灣銀行也把原本的企業社會責任，提升到ESG架構，我們的ESG十大建設，也真正反應出我們全體員工的努力成果，作為一個負責任的金融機構，深耕台灣56年，我們對於永續經營，沒有最好，只有更好。」

花旗(台灣)銀行具體實踐永續發展策略，於2018年~2019年打造「花旗ESG重點十大建設」，更以聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)為依歸佈建ESG發展藍圖，已具體實踐14項永續發展目標，並將原本CSR報告書升級，預計在今年出版花旗台灣第一本ESG認證報告書。

展望過去兩年的「花旗ESG十大建設」，在環境面向，花旗台灣支持政府投資「5＋2」新創產業政策，協助台灣企業邁向永續發展的新經濟模式，放貸約新台幣702億元，為外銀第一。花旗台灣也積極響應政府綠能與減塑政策，結合年輕世代的NGO，推動國內第一張公益再生能源憑證，及首創海洋廢棄物圖鑑，藉由年輕人的創意與活力，讓綠能減碳及環境保護跳脫傳統思維。

社會共融面向上，花旗聚焦青年培力，推動「Pathways to Progress邁向成功之路」專案，已幫助超過1,000位年輕人成功進入職場，同時推廣理財教育，受惠對象擴及到學生、新移民等多元族群，足跡遍及全台，受惠人數超過50萬人；並響應政府2030雙語國家政策，培育青年獨立思辨能力，以接軌國際競爭力。

信任，是金融行業運作的基石。花旗台灣透過架構透明完善的內部控制及監督制度，使得企業得以穩健經營；花旗台灣亦因協助亞太防制洗錢組織（APG）進行相互評鑑，於2018年獲得金管會表揚。而在員工關懷面向，花旗致力創造友善平權的職場環境，積極推動性別平等；根據金融研訓院的調查，花旗女性主管的占比更居金融機構之冠。在2019年底，花旗台灣更全面提升員工福利，同仁皆可享有16周產假，以及4周陪產假，陪產假天數為業界第一。

菁業獎「最佳ESG獎」今年是第一年頒獎，前身為「最佳社會責任獎」，花旗台灣已連續兩屆獲得殊榮，不僅認同花旗台灣在推動企業社會責任時，超越傳統公益慈善的框架是正確的方向，同時肯定花旗在企業永續發展ESG三大面向的策略，而2018到2019年打造的「花旗ESG十大建設」就是最具體實踐。

(中時 )