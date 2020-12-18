大陸女星楊冪人氣很旺，一舉一動都能成為大眾討論話題，除了在戲劇圈有好表現，近年來也活躍於各大綜藝節目；最近在節目《奇葩說》各種精闢評論深受好評，其中和參賽者PK「綠茶婊」，她隨口幾句話逼真到來賓蔡康永都看傻，驚呼「你（妳）們好可怕」。

說話達人選秀節目《奇葩說》從2014年開播至今已經第七季，每每播出都討論話題不斷，以找到「最會說話的人」為主旨，楊冪也是該季班底之一；近日一名女參賽者康菁青表演「綠茶婊」的說話藝術，讓楊冪忍不住表態自己是「綠茶粉碎機」，還當場戲癮上身，和參賽者開始「茶藝高手過招」。

楊冪即興演出「綠茶婊」，各種動作超逼真。(圖/ 摘自IG)

楊冪即興演出「綠茶婊」，各種動作超逼真。(圖/ 摘自IG)

康菁青見到男生就喊哥哥、女生就喊姊姊，還要用細又嗲的聲音，楊冪直接表示「我配合妳」，兩人就開始過招，其中楊冪不僅口音超逼真，還不時做出嘟嘴無辜的表情，說出各種「綠茶語錄」，讓一旁的蔡康永嚇得直說「你（妳）們好可怕」；後來主持人馬東也問，「你（妳）們剛剛是茶藝高手間的過招嗎」，楊冪忍不住笑說「很膚淺、很膚淺」。

楊冪演技精湛是眾所皆知的，但突然在綜藝節目上即興演出，讓大批網友全都大讚，「楊冪太懂綠茶了吧」、「演了那麽多年、那麽多作品，綠茶對她來說easy」、「真綠茶粉碎機，才會那麽懂」、「真的跟我平常看到的綠茶差不多耶」。

(中時新聞網)