2.9版本更新介紹影片

2020年12月18日 — 戰遊網（Wargaming.net）旗下線上海洋戰略遊戲《戰艦世界》的家用主機版《戰艦世界：傳奇》今天正式發表2.9版本更新，推出全新「Icebreaker」活動、全新「Big Mamie」戰役、全新一季的排名戰以及其他戰任務等豐富內容。

2.9版本更新中，最大的亮點莫過於全新推出的「Big Mamie」戰役，活動將為期六週，總共有120個關卡，凡完成活動的玩家即可獲得美國VII階加值主力艦Massachusetts作為最終獎勵。外號「Big Mamie」的 Massachusetts是二次大戰期間第一艘跟歐洲軸心國交戰的美國主力戰艦，擁有非常良好的裝甲防護。遊戲中，與大多數美國戰艦不同，Massachusetts還擁有高效率的輔助砲。現實生活中，Massachusetts現在則是被保存於美國麻州的一間博物館。

史無前例，2.9版本更新將首度送出不只一艘的加值戰艦作為獎勵，第二艘送出的加值戰艦為速度快而且擁有良好裝甲防護的日本IV階輕型巡洋艦Yahagi，凡順利完成至關卡40的玩家皆能免費獲得Yahagi。

除了「Big Mamie」戰役，全新「Icebreaker」活動也將於2.9版本更新中登場，玩家將試圖收集獨特的Icebreaker硬幣以換取俄羅斯VII階主力戰艦Lenin與特殊裝備等獎勵，另外還將提供三艘傳奇等級的戰艦讓玩家租借，包括Conqueror、Worcester以及Gearing等戰艦！玩家可以藉由參加遊戲中各種節慶活動來收集Icebreaker硬幣，例如參加全新一季的排名戰，與傳奇等級的戰艦進行戰鬥，或者是完成「Big Mamie」戰役。

最後，全新一季的排名戰將於2.9版本更新隆重登場，遊戲規則作了部分的調整，玩家將會進行5 vs 5戰鬥，而且一支隊伍中僅能有一艘驅逐艦，這樣的調整將迫使隊上每一位成員要積極貢獻跟扮演好各自的角色，以提高團隊獲勝的機率。

(科技)