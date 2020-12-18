蔡英文總統今赴高雄左營軍港西三碼頭視導海軍戰備偵巡艦，總統致詞重申，會持續打造更加精良的艦艇，做全體海軍官兵執行任務的後盾。

總統抵達後，先登承德軍艦，視導戰情室、官兵餐廳、廚房環境、醫務室等，了解艦上相關設施配置情形，以及官兵生活環境及醫療防疫作為，隨後向官兵致詞。

總統致詞指出，最近海軍有很多好消息，像是潛艦原型艦開工、沱江艦後續艦下水命名，布雷艇交船，都是海軍弟兄姊妹努力的成果。

她說，在這些場合中，都看到海軍弟兄姊妹，只是因為行程關係，沒辦法好好謝謝大家。所以她今天特別來這裡，就是要代表國人向大家表達感謝，幫大家加油打氣。

總統說，為了要守護眼前這片藍色國土，各位海軍弟兄姊妹，做出了許多努力和付出；特別是近一年來，中共機艦的騷擾，確實比過去頻繁許多，海軍官兵為了掌握每一艘共艦的動態，不僅隨時可能因為任務要停休、緊急召回出海，在海面上執行任務的天數也更多，有時一趟就是十幾天才能靠港。

她說，她剛剛也去看了戰情室，還有各位的生活空間。她真的特別佩服大家，各位不只要24小時忍受狹窄的環境，更要在搖搖晃晃的情況下值勤、休息。

總統表示，各位除了座椅必須要加固，避免移動，就連床鋪，也需要兩條固定帶防護，這樣在睡覺時，才不會因為風浪搖晃而跌下床。

總統說，對於這種艱辛的工作環境，以及不確定的任務型態，是因為各位有著過人的耐力和毅力，才能承擔起這份責任，真的非常不容易，大家辛苦了。

總統表示，「你們的付出，我們全體國人都有看見，也一定會給大家最堅定的支持」。作為中華民國三軍統帥，她也向大家保證，有各位最「忠義」的海軍官兵捍衛藍色國土，「我們也會持續打造更加精良的艦艇，做各位執行任務的後盾」。

(中時 )