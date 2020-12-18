音樂側拍剪輯

宇峻奧汀自研二十餘年經典IP《三國群英傳》系列正統續作《三國群英傳8》PC版預計於2021年1月13日正式發行。實體典藏包已於11月27日展開限量預購活動，官方今日（18）公布於Steam平台數位一般版的建議售價為新台幣799元。並同步公開主題曲及武器裝備介紹。

專屬於三國的狂野音樂

《三國群英傳8》團隊邀請到張衞帆先生創作遊戲主題曲。張衞帆曾參與過多項電視、電影音樂製作，而近幾年則邁入遊戲配樂領域中，也曾發表個人創作專輯《掉入時空縫隙的人》。張衞帆喜歡用音樂說故事，他的作品融合了古典、搖滾、電子和世界音樂，而對簡約現代音樂的熱情讓他創建了自己獨特的風格。參考了我們的宣傳片後，確定了「力量、狂野、戰火」這三個關鍵字作為主題曲的主要元素，並增加了許多細節以求使得音樂更加有複合性。

張衞帆表示，當「狂野」這個詞作為重要元素成為主題曲中的主軸時，他第一時間便想到了Percival樂團。Percival樂團曾為《巫師3》進行人聲配唱，張衞帆先生幾年前在玩《巫師》時聽到了這個樂團之後就一直希望找機會跟他們合作，覺得他們的聲音滿足了我們對「野性」的想像，且樂團本身有著獨特的合聲方式，與《三國群英傳8》主題曲的基調十分契合。

張衞帆先生。(圖/宇峻奧汀提供)

與Percival樂團的合作是一件充滿挑戰的事情。基於Percival樂團本身的特質，張衞帆只為他們寫了一條旋律線，而後的唱法、合音等都全部交由Percival樂團自己決定如何去呈現。最後的效果也非常驚豔。他們在配唱時加了許多特別的元素——如第三，四部的合聲、狂野的呐喊聲等。這些元素在原本的樂譜上都是沒有的，全部都來自於合作過程中，靈感不斷碰撞而產生的火花。

Katarzyna Bromirska（Percival樂團成員）。(圖/宇峻奧汀提供)

Mikołaj Rybacki（Percival樂團成員）。(圖/宇峻奧汀提供)

在這次的創作中，也和來自日本的老搭檔Aruto Matsumoto先生合作，擅長現代音樂的他也讓本次創作增色不少。

在國外，交響樂演奏家們一般都不會把鼓搬到最前面，因為他們擔心鼓聲太大會蓋住後面的弦樂。但是這次嘗試了非典型的交響音樂製作──將節奏組分開錄音，然後在混音時放在非常貼近指揮的地方，弦樂放在了後面，以求主題曲最後的呈現效果更貼合三國戰鼓擂動的意境。

兵種坐騎介紹 名將專屬武器

《三國群英傳8》中有各色各樣的裝備和不勝枚舉的兵種，如何巧妙地運用武器和兵種是打好一場戰役的關鍵，讓我們一起來瞭解一下遊戲中的裝備系統和兵種系統吧。

【裝備系統】

在遊戲中，裝備分為兵器和坐騎兩種。兵器的種類繁多，有單手兵器，遠射長弓，長柄兵器等。除去基本的兵器外，名將還有其專屬的武器。每個專屬武器都自帶特性，若是名將裝備了屬於他的專屬武器，則可為該名將提供武器覺醒的效果。裝備了專屬兵器的名將在戰場上可發揮出更強的戰力！

兵種坐騎介紹 名將專屬武器。(圖/宇峻奧汀提供)

坐騎按稀有度分為基本、史詩、傳說。人們耳熟能詳的名駒的盧之類皆屬於傳說品階。打開博物經可查看史詩和基本稀有度的坐騎獲取途徑。但傳說坐騎則需要玩家們去遊戲中自行尋找獲取途徑。

【兵種系統】

遊戲內有幾十種兵種，且每一種兵種都有獨立的建模，但不是所有兵種都是開局便可解鎖的，有些特殊的兵種需要佔領特定階級的城池才可以解鎖。士兵的屬性也並非全然固定，有些特殊兵種可通過訓練從而提升自身的體力值、武力值和智力值。每一種兵種都有特殊的屬性，如水兵若是在淺水地帶作戰，其攻擊力與防禦力便會上升。在戰鬥中，兵種還可以使用士兵技，同一類型的兵種士兵技相同，但士兵技的等階不同。

「挽弓當挽強，用箭當用長」，熟悉每個裝備的屬性，瞭解每種兵種的特性才可以更好地掌握瞬息萬變的戰局，贏得最終的勝利。

《三國群英傳》系列是宇峻奧汀開發的經典橫向戰鬥視角單機遊戲，至今已推出七部單機作品。沉寂12載後，最新續作《三國群英傳8》將以全新面貌，激昂的戰鬥，再次詮釋恢弘的三國群英爭霸時代。《三國群英傳8》將於2021年1月13日發售，STEAM數位PC版售價為799元。

《三國群英傳8》實體典藏版（建議售價：新台幣1680元）

官方美術設定集 1 本

金屬倚天劍拆信刀 1 支（長約 15 公分）

真皮證件套 1 個（含吊繩）

金屬名片盒 1 個

金屬序號卡 1 張（含遊戲開通序號）

典藏武將卡 9 張

《三國群英傳8》實體典藏版已開放預購，預購活動預計於2021年1月3日截止，出貨則以「完成付款流程」的先後順序進行寄送，歡迎玩家在此期間至官方頁面共襄盛舉！

(科技)