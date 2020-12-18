櫃買中心18日表示，近來年輕人參與證券市場交易的人數較以往增加，顯現愈來愈多的年輕人對投資理財有更高的興趣。為了讓年輕投資人充分瞭解市場各種商品的特色，並強化大眾的風險意識。櫃買中心、證交所及期交所共同自今年10月29日起舉辦「掌握財富，從認識風險開始」的宣導活動，透過建置宣導專區、舉辦網路闖關答題贈獎活動及製作動畫短片等各項宣導媒介，對年輕人宣傳盤中零股交易、定時定額投資、ETF等投資商品的特點與風險觀念。

本次活動配合的答題好禮即時抽活動，將在12月30日截止，歡迎年輕朋友們踴躍點閱作答，闖關得獎，網址為irisk.sfi.org.tw。

櫃買中心一直致力健全上櫃、興櫃及創櫃板等多層次市場及發展債券市場，扶植創新與特色企業掛牌，積極開發新金融商品、推動永續金融商品、優化交易制度、活絡市場成交，提供投資大眾優質的投資標的和市場平臺。

櫃買中心表示，希望透過本次一系列的「掌握財富，從認識風險開始」活動，幫助年輕族群在進入市場前先對各類商品及交易方式能有基本的概念，並對投資可能面對的風險能有正確的認知，期待資本市場新一代的參與者和生力軍未來投資理財能夠穩當順利。

(工商 )