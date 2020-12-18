LINE台灣開發者大會「LINE TAIWAN TECHPULSE 2020」18日在南港展覽館登場，LINE台灣技術長陳鴻嘉表示，近年LINE全力發展人工智慧，2021年將在在台灣將優先投入三大方向，包括CLOVA Face人臉辨識技術、CLOVA Chatbot聊天機器人應用、CLOVA OCR文字辨識技術，並將與台灣技術合作夥伴打造更多不同領域的應用。

LINE開發者大會18日登場，LINE指出，共有超過1600位報名，且今年大會首次採用人臉辨識技術，快速完成上千人的報到流程。

LINE表示，今年在疫情衝擊之下，民眾生活習慣改變，LINE的服務使用量也有巨大的起伏。例如，台灣的中華職棒一度閉門比賽，球迷轉往線上觀看球賽，使中華職棒本季在LINE TODAY上的觀看次數年成長率達74％，總觀看次數創歷史新高。此外，透過LINE直播的線上音樂會，則在第二季末需求大增，與第一季相比觀看次數成長近300％。

而明年LINE在台灣的方向，陳鴻嘉表示，將會以LINE CLOVA技術提高商業服務的價值，積極與台灣在地企業聯手發展出各種領域的應用先例，正式讓LINE CLOVA應用融入台灣市場。

LINE CLOVA是所有LINE人工智慧技術的大集合，搭配LINE通訊軟體的高使用頻次，與相對簡單的應用介面，目標是打造「友善的AI」，以更貼近使用者。

LINE台灣服務企劃部平台事業發展負責人吳元豪表示，LINE基於CLOVA在台灣發展3大人工智慧商用產品，CLOVA Chatbot、CLOVA Face、CLOVA OCR，並混搭上述不同的人工智慧商用產品，推出2大解決方案，包括LINE eKYC和LINE AiCall，不但對用戶來說更簡單易用，更能讓企業能減輕自行開發的負擔。

以CLOVA Chatbot聊天機器人來看，該服務在全球上線已上線超過44個，所累積的問答資料庫達100萬筆，使用超過1億人次，累積的使用者對話保守估計約有17億，LINE除了自己發展人工智慧聊天機器人以外，也提供Chatbot builder，讓企業開發者減少耗費訓練成本，更快速的打造AI聊天機器人。

以LINE內部來說，LINE官方帳號內的Smart chat（AI自動回應訊息）功能、LINE客服小幫手官方帳號，以及已經開發完成的自動報帳系統，都是使用Chatbot builder打造的。

而「CLOVA OCR」光學字元辨識，則是透過OCR（光學字元辨識）與資料增強法（Data Augmentation），有效提供辨識結果的準確度，並開發出不同模式的OCR產品，包含文字單元辨識極高的general OCR，以及針對特定樣式和規格的specialized OCR，和操作介面簡易且具有AI運算邏輯的OCR Builder。

LINE表示，在Specialized OCR中，將會主要開發台灣最多使用者需要的樣式，例如：健保卡、車票、發票和身分證，更便利大眾的日常生活。更進一步，當OCR技術結合Face（臉部辨識），即能發展出AI解決方案LINE eKYC，提供企業界以更數位的方式辨識用戶身分。

另外，LINE也表示，運用STT語音辨識以及NLU自然語言理解兩項技術結合所發展出的AI解決方案LINE AiCall（AI訂位技術服務），將可透過AI電話訂位解決餐廳人手不足的問題，確定將在台灣落地，目前正在完善技術面，同時徵求試行合作案例，為在台灣商用做準備。

(工商 )