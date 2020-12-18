詐騙手法推陳出新，高雄市近來出現假檢警詐騙集團，要求被害人至超商接收「房屋修繕單」傳單後，指示被害人至銀行匯款時，出示修繕單，佯裝領錢要修繕房屋使用，以阻止行員通報警方；苓雅區1名男子還真的遵照詐騙集團指示辦理，「成功」將百萬鉅款親自面交車手，警方目前已逮捕涉案車手，正進一步調查是否有其他被害人受害。

警方調查，苓雅區1名男子日前在家中接獲詐騙集團以亂槍打鳥方式的來電，對方聲稱男子涉及金融詐欺案，隨後將電話轉至聲稱是假檢察官的集團成員，要求男子配合金融帳戶監管，否則帳戶會被查封，且不得對外聲張，以防止檢察官辦案時橫生枝節。

由於各地金融機構和警方配合阻詐，經驗豐富，只要遇有提領鉅款或匯款時神情有異、頻滑手機以及講電話等情況，研判是遭遇詐騙分子，可立即通報警方，詐騙集團於是推陳出新，讓該名男子先至家附近的超商接收房屋修繕單的傳真單，前往金融機構匯款時，只要行員詢問，即出示修繕單給行員看，以防止警方前來阻止匯款。

該名男子因惟恐遭假檢警調查，竟聽從指示，接受房屋修繕單後，再前往銀行匯款142萬，在行員詢問時，真的拿出房屋修繕單，告知行員「家裡房子要重新裝潢」，果真「成功」將錢領出來，還親自將錢面交送給詐騙集團車手，事後家人發現報警。

據了解，轄區苓雅分局獲報後，展開調查，由於該案為百萬詐欺案，且以新興手法犯案，局長劉柏良一度對分局未及時通報給刑大預警，頗有微詞，在警局長關切下，苓雅分局今在北部迅速逮捕涉案的車手歸案，正循線清查是否有其他被害人遭詐騙；由於屬新興詐騙手法，高雄市刑大已著手進行宣導，防止民眾受騙。

(中時新聞網)