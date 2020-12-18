12/17台積電一開盤旋即一秒瞬間填息衝上 515 元波段新高，雖隨後賣壓湧現股價拉回下跌 2 元收508元也是高姿態的打臉外資，但想賺錢得順著資金流動方向買，別亂追喔，記憶體控制晶片大廠追高就不妙，旺宏、力成買盤力道也趨緩，面板供貨因日本電氣硝子(NEG) 停電風波產能吃緊，友達、群創、偏光板明基材、誠美材買盤力道也趨緩了。台股萬四如意新時代真的是舊不如新，力積快炒店43元買了沒？

買滿買足！投機無上限2021年根本就是妖牛！股票要漲有三個必要條件，即景氣+資金+籌碼。真的是天時地利人和，美國聯準會發出大鴿論，0%至2023年底，美國周末前敲定紓困法案，美元指數聞訊瞬間摜破90，看來88快了。

同一天台灣被美國列操縱匯率觀察國，台幣27.5元鐵定來了，外資立馬大認錯，耶誕假期放假也要買12/16大買293億，12/17再買29億元，真的很認真在認錯，今年6250億元大賣超明年全買回那還得了。

史無前例頭一遭，資金大潮遇上台灣2021年GDP 4%起跳，台股不上2萬點都難，台積電不700元也難了，外資全盤算錯，台積電打臉外資砍單說，產能利用率太緊繃，聯電 95％，世界先進滿到2021年第三季，力積電最誇張滿到2021一整年滿滿滿，聯發科還得買設備16.2億元租給力積電包產能，真的都是史無前例全都擠在2021年了。

力積董座黃崇仁自己說命帶七煞還真的，力積電重生正逢時，聯電累計前 11 個月營收年增 19.8％，台積電26.4％，世界 17.4％，力積電硬是技壓群雄大成長76.7％。

黃崇仁嗆力積追趕世界不是不可能，是股價嗎？目標價就是世界的股價？資金浪潮遇上景氣大好，最愛那壞學生變成好學生的股票，力積快炒店可以拭目以待？身在興櫃，法人難參與，散戶有優勢，先買先贏？追高還是套，股價12/9高84元，12/14低點43元，腰斬打對折，新套牢哭了，賣壓來自8年前掃貨力晶1元以下到0.29元幾十萬張，宣洩完畢才是抄底買點，10月單月EPS 0.38元已具備挑戰2018年2.76元實力，明年上市搭配法人買盤抬轎，實在充滿想像，興櫃散戶獨享坐轎，2021年投機真的無上限，愛因斯坦說的對，「想像力比知識更重要」。

但明年包不到晶圓產能的怎麼辦？聯發科產能問題解決了，所以股價維持高姿態，下一座護國神山是真的，別亂空它，千歲爺的命格。避開那些二三線IC設計股比較妥，晶圓產能2~3年難解，選股選股還是選股，力積電、聯電、世界先進三檔你選哪一檔？下好離手，輸贏差很大，大行情最怕選錯股，只要選對股，妖牛沖天2021飛「牛」在天賺大錢！

（本文作者為金玉峰投顧總經理周銘聰）

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(中時新聞網)