台南市都發、教育、社會與民政4個局室一起擘畫樂活城市藍圖，未來將興建3處社會宅對抗高漲房地產，普設幼兒園讓人民敢生小孩，37區皆有日照中心迎接高齡化社會，社區關懷中心普設合法卡拉OK，給民眾歡唱無後顧之憂。

台南市近年地價高漲，為了打房，台南市都發局已啟動興建社會住宅，除了在北區、南區與東區規畫1261戶社會住宅，另計算公辦都更可有855回饋戶，總計台南市2024年會有超過2000戶的社會住宅。

台南市政府為了鼓勵生育，今年陸續增設5所非營利幼兒園，預計未來4年的教保公共化服務量將增加197班（公幼、非營利與準公共幼兒園），提供CP值高的幼兒園給小孩就讀，使民眾都生得起、養得起小孩。

今年台南市教師考核獎金提早26天發放，不休假加班費從7天增加至11天，未來3年的校舍重建改善經費近18億元，強調照顧教師與學生權益。

台灣進入高齡化社會，長照政策關乎長輩與家人生活，台南市近年衝日照中心設置數，今年已達成「一區一日照」完全覆蓋率目標，全市64家日照中心領先全台，未來預計增至70家，迎接高齡化社會，提供家中長輩妥善照顧。

台南市社區活動中心多數設有卡哈OK機台提供長輩歡唱，過去有近300座活動中心的機台有歌曲版權問題，台南市民政局近年透過租機台方式，解決歌曲版權問題，民眾安心唱歌，不用擔心唱到一半有檢警取締智慧財權權問題。

台南市長黃偉哲任期已兩年，根據中華亞太菁英交流協會17日公布最新市政滿意度民調，台南市高達7成8，黃偉哲表示，兩年前我剛當選時，得票率只有3成8，現在是有7成8，有進步了。但民意如流水，不管民調多少，我們都當做參考，我們有自己的理想跟目標。

(中時 )