台南市房價漲幅居6都之冠，台南市政府規畫未來4年陸續興建3處社會住宅打房，提供便宜租金給青年居住，其中北區小東路社宅最快在2023年底落成啟用，初步預估每戶月租金不高於兩萬，民眾申請資格約在18歲至40歲之間。

台南市過去的房地產相較6都來的便宜，民眾對社會住宅的需求聲不高，近年房地產漲幅卻成6都之冠，引起居民憂慮，台南市長黃偉哲上任後，發現台南沒有社會住宅，指示都發局規畫興建，提供便宜租金給年輕人居住。

台南市為了實踐居住正義，逐步落實「台南居易」目標，今年以租金補助方式申請通過已有8257戶，協助媒合「包租代管」迄今逾900戶。另一方面啟動社會住宅計畫。

台南市都發局陸續在北區小東區北側基地、南區鹽埕段與東區新都新段各規畫1棟社會住宅。北區基地由台南市政府負責興建，後兩者由中央興建。

台南市興建的北區小東路社會住宅，共有350戶，設計分為單人房15坪、雙人房25坪與3人房35坪，房間數比例為6：3：12023年率先落成啟用。

台北市明倫社宅的月租金設定4萬元引發爭議，黃偉哲認為，台南市未來社宅將至少較市價低兩成以上，希望首棟社會住宅在第1任期前可陸續完成，2024年社宅加上公辦都更取得的回饋公宅，可達2000戶以上。

台南市都發局長莊德樑表示，社宅的申請資格條件未定，初步預估每戶月租金不高於兩萬，申請年齡介於18歲與40歲之間。

(中時 )