副總統賴清德出席「台灣金融研訓院40周年院慶暨第十屆菁業獎頒獎典禮」，他致詞表示，金融業如果是產業發展的血液，臺灣曾經走過貧血、出血，還有血管阻塞的年代。但目前相當的健全、健康，期勉善用網路，開發多元的數位商品，建立國際社會對臺灣金融業的信任。

賴清德指出，菁業獎是金融界的奧斯卡獎，遴選過程相當不容易。本屆參選案件達120件，參賽者必須歷經3個月的初賽、複賽及決賽，才有辦法得獎。得獎者不僅績效要好，而且要注重人才培育，服務還要創新，又要善盡企業責任，因此，能夠獲獎是非常不容易的。

副總統指出，台灣金融研訓院是臺灣金融人才培育的搖籃，40年來，可以說是篳路藍縷，但是說春風化雨也許更恰當。因為金研院前後總共培育的人才超過150萬人，受測的人數有400多萬人次，光出版品的發行冊數就超過了350萬冊，可以說對臺灣金融產業的發展居功厥偉、功在國家。

總統說，台灣金融研訓院不僅是臺灣金融人才培育的搖籃，其實也是國家重大政策推動的推手。除了要配合政府的金融政策，又要協助金融產業去調適各種金融情勢的變化。此外，每兩年頒獎一次的菁業獎也與時俱進。

他舉例，第9屆為了響應政府綠能政策，特別設立「最佳綠色專案融資獎」。現在又要因應氣候變遷，增設了「最佳ESG獎」。換句話說，要得到這個獎，既要達到環境保護的目標，又要善盡社會責任，且要有良好的企業管理。

他認為，金研院走過辛苦的40年，成果豐碩，未來的40年也應該是注意的另外一個焦點。

他進一步指出，在地緣政治變化的影響下，產業鏈重新移轉，過去是長鏈，未來則是短鏈。在工業4.0的時代，要如何讓臺灣在第一次經濟奇蹟的工業基礎之上，再往前邁進，需要大家共同來努力。

他表示，包括金融監督管理委員會、財政部、台灣金融研訓院，以及金融界在內，都應該要具備前瞻的思維。因為在工業4.0的時代，臺灣會邁向智慧化國家，各項產業也一定要智慧化，金融產業也不例外。集合金融界、產業界及政府的力量，推升臺灣的經濟再往前走，創造第二次經濟奇蹟。他相信，這應該是未來40年大家要共同努力的目標。

(中時 )