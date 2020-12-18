【遊戲橘子新聞】遊戲橘子代理日本SQUARE ENIX出品《魔力寶貝Ｍ》，今(18)日正式開放【沙之試煉】第11、12關卡，隨著新關卡登場，同步釋出更具威力的新道具，以及全新騎寵「山飛甲」；官方也推出三大優化項目：首次「寵物裝備套裝」強化、【輪回之力】兌換機制大進化、【裝備強化】效果關閉功能。此外，官方搶先預告，將於12月22日開放實力強悍的人形王寵「阿魯巴斯複製體」、開放全新Lv.12裝備，幫助玩家大幅提升戰鬥力！

沙之試煉全新關卡正式開放！稀有道具、全新騎寵一次釋出！

《魔力寶貝Ｍ》每周副本【沙之試煉】，在今(18)日開放第11、12關卡，雖然難度明顯提升，但通關後可獲得滿滿的稀有道具，包含全新【輪回之力】道具「獸之沙」、可開出全新騎寵「山飛甲」的道具「化身的福音書」、全新稀有製作材料「紅龍鱗片」、寵物改造道具「阿魯巴斯護身符碎片」、Lv.12裝備等，將幫助玩家大幅提升戰鬥力。

其中，「化身的福音書」需要通過第12關卡才能獲得，集滿20個「化身的福音書」，可換全新傳說坐騎「山飛甲」！擁有「山飛甲」的玩家，可以說是《魔力寶貝Ｍ》強者中的強者！不過，首次完成第11、12關卡可獲得官方加碼的「化身的福音書」10個！玩家們請把握機會，立即挑戰！

《魔力寶貝Ｍ》改造阿魯巴斯

「通關獎勵」包含：

※ 獸之沙：全新輪回之力道具，每周最多可得64個

※ 化身的福音書：可用來兌換「山飛甲幻化禮包」，每周最多可得2個

※ 紅龍鱗片：全新推出的稀有製作材料，主要用來製作LV.12隕星及橘裝

※ 阿魯巴斯護身符碎片：寵物阿魯巴斯的改造道具，改造後全能力都能獲得提升

※ 12級裝備：可隨機獲得稀有聲望裝「神聖列王系列裝備」、稀有隕星裝「閃電龍翼系列裝備」、稀有橘裝「不滅焰心系列裝備」

《魔力寶貝Ｍ》寵物套裝強化

《魔力寶貝Ｍ》輪回之力兌換

三大優化項目同步登場！

寵物裝備套裝效果強化、輪回之力新增兌換機制、裝備強化效果關閉功能

《魔力寶貝Ｍ》「寵物套裝」全面升級！「奉獻」、「復生」、「必殺」、「狂戰」、「吸魂」、「神燈」等六套寵物裝備套裝的效果將全面強化，這項優化將直接提升寵物的戰鬥能力，還能讓玩家在進行新活動以及副本挑戰上時，能有更多元的戰術運用。

而在遊戲中必備的道具「輪回之沙」，過去的兌換方式存在較多限制，此次更新，將提供玩家更容易取得「輪回之沙」的新途徑！玩家可將現有「輪回之沙」進行分解，分解後可取得材料「命運愚者」，透過「命運愚者」自由兌換不同階級的「輪回之沙」。

此外，由於有不少玩家反映，在團隊戰時，容易被「裝備強化」時強烈的光圈特效干擾，因此，官方特地推出關閉「裝備強化」特效的功能，讓玩家可全神投注在戰鬥之中，享受對戰的快感。

《魔力寶貝Ｍ》關閉強化特效

12月22日正式開放！新寵物「阿魯巴斯複製體」、Lv.110及裝備Lv.12亮眼登場！

12月22日《魔力寶貝Ｍ》第一隻人形王寵物「阿魯巴斯複製體」即將登場！「阿魯巴斯複製體」具備豐富戰鬥經驗、擅長使用咒術攻擊，作戰時，敵人幾乎無法進行閃避攻擊。此外，「阿魯巴斯複製體」在一級時擁有專屬技能「美容手術」，該技能可讓敵人受到中毒的侵蝕，持續五個行動回合。改造後則可使用獨特二改技能「記憶增強術」，有85%機率讓敵方遺忘可使用一半的技能！

而隨著玩家們的等級到達Lv.110，全新Lv.12級裝備也正式開放！武器&防具數值大幅提升，可幫助玩家在挑戰高難度的副本時不再卡關，能一鼓作氣通關、獲得豐富獎勵！

(科技)