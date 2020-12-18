原PO發出包裹照片，只件上頭取件人的名稱，容易引發遐想。(圖取自爆廢1公社)

隨著網路的發達，只要在家動動手指，便可輕鬆選取商品，而超商取貨是不少人愛用的方式之一。近日，就有網友在臉書發文指出，他在超商看見一包裹取件名稱太吸睛，「請問有人認識她的嗎？可以請她快來取貨嗎...我看兩個阿伯在那邊等半天了！」貼文發出讓網友笑翻，「我也要去等，請問哪一間門市？」

原PO昨(17日)在臉書社團「爆廢1公社」上發文表示，自己到超商買東西時，突然看到一包裹，但上頭的取件人姓名，實在太引人注目，「苗栗大奶妹」，這大大的5字就這樣放在超商內，讓路過的人很難不去注意。

這引人遐想的包裹，讓人忍不住去猜想取件人的長相，更讓原PO笑問，「請問有人認識她的嗎？可以請她快來取貨嗎....我看兩個阿伯在那邊等半天了！」貼文發出後讓大批網友笑翻，「苗栗會塞車啦」、「等等會變成三個阿伯在等」、「我需要便利商店地址，作為研究研究用途」、「斗六隋棠整個被超越了」、「苗栗大奶妹我不知道啦，我們高雄有鳳山果汁妹」。

事實上，前陣子的雙11活動，才讓超商店員崩潰。由於雙11買氣旺盛，網路平台紛紛祭出優惠，讓許多民眾不手軟的下單。就有網友路過一間超商，只見超商內被滿滿的包裹淹沒，高度幾乎擋住櫃檯，店員僅能露出一顆頭，看上去已「眼神死」。

(中時新聞網)