天晟醫院纖體天成體重管理與代謝手術中心徐光漢。（天晟醫院提供／黃婉婷桃園傳真）

肥胖與減重是國人生活中時常討論的熱門話題，根據衛生福利部國民健康署統計，2019年國人成人過重與肥胖盛行率已達47.97％，代表2個成人中就有1個存在過胖問題，創下歷史新高，世界衛生組織及國內外專家也不斷提倡「肥胖是疾病，健康首要就是減重」的觀念，喚起國人對肥胖的重視。

為提供北台灣民眾健康減重的服務，天成醫療體系請來減重專科醫師徐光漢，於天晟醫院成立「纖體天成─體重管理與代謝手術中心」，結合微創手術醫療、護理、營養等專業團隊，在1年內已協助破百位個案，幫病友找回健康與自信，成功緩解肥胖帶來的糖尿病及代謝性疾病，增加身心靈的健康。

另外，為推廣減重醫學教育及促進學術交流，天晟醫院於年末攜手台灣代謝減重外科醫學會，共同主辦第一屆南北區聯合減重代謝手術國際研討會，因應新冠肺炎疫情，18日的會議採視訊方式，北區天晟醫院、南區義大大昌醫院、中國及新加坡等醫師同步連線，吸收國內減重專家經驗分享。

同時也直播示範2種減重代謝手術，分別為由天晟醫院醫師徐光漢示範胃繞道減重手術、義大醫院宋天洲部長示範胃縮小減重手術，增加醫護人員對減重代謝手術的認識。會議亦邀請國外減重代謝專家說明當地減重手術治療趨勢，以及減重治療的防疫要點。本次會議吸引國內外數百名專業醫療人員參加，討論2021年減重代謝手術未來發展趨勢及治療成效。

徐光漢表示，「促進肥胖教育及治療品質提升」是醫院發展目標，此次研討會是今年台灣舉辦規模最大的減重代謝手術國際研討會，期能藉由專家們的互動交流，促進減重及糖胖症治療的進步，提升台灣減重代謝醫學的醫療品質及學術研究，嘉惠更多病友。

(中時 )