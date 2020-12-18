PChome網路家庭(8044)公布，旗下PChome 24h購物APP下載數超越500萬，網家表示，今年消費行為改變，帶動全站消費動能強勁，行動端亦有爆發性成長，推升雙12業績較平日翻倍成長，且平均客單價創下歷年雙12新高。

網家指出，今年年終消費旺季中，年終知名品牌吸金力道強，其中SAMSUNG、TTM、ESTEE LAUDER等品牌業績較去年同期成長超過1倍，3C家電如Dell、Dyson以及Nestle、DeLonghi咖啡機業績成長超過60%，iPhone系列手機銷破千台。

此外，受惠今年優化行動端，融合AI智能服務及圖像化視覺改版等優勢，促進PChome 24h購物行動端新會員、下載數較去年同期成長50%，下單率與黏著度持續成長。

網家也表示，PChome 24h購物會員年齡層年輕化，以25~44歲為主力族群，而受到今年宅經濟趨勢影響，亦帶動45歲以上新客數年增60％，促成不少熟齡族群加入。為提供更優質的購物環境，今年強化「會員行銷」及「智慧推薦」兩大面向，升級服務品質，像是會員專屬每月8日的「遇8就發」限定折扣活動，及可以商品優惠價添購的「加價購」服務，皆廣受好評。

搶攻年底消費商機，網家表示，今年瞄準韓流龐大商機，PChome 24h購物將推出「雙12PChome又來了！聖誕特輯」AMAZING KPOP線上演唱會，將於12/18晚上8點盛大開播，獨家攜手韓國知名女團Apink開唱，全程將串聯5大平台同步直播，預計將延續雙11晚會能量，推升採購力道。

(工商 )