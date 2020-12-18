世基生醫(7595)為國內少數專注於用藥基因檢測的生醫公司，首創基因比對藥物之體外檢測試劑進入健保給付；與北醫合作開展癌症化療用藥基因檢測，於12月22日掛牌興櫃。世基表示，今年LDTs實驗室導入第三代定序系統；成功的開發兒童用藥基因檢測產品，2021導入醫學中心及教學醫院；更爭取痛風用藥基因檢測納入健保。

此外，世基生醫也透過替金萬林(6645)代工新冠肺炎分子檢測套組，對全球防疫略盡棉薄之力。因應海外客戶需求，世基生醫開始開發自有品牌新冠肺炎分子檢測試劑，預計明年第一季供貨。

世基生醫目前資本額4.35億元，在台設有研發中心、GMP/ISO分子檢測製造認證工廠、美國子公司，且獨家獲得中央研究院Carbamazepine(卡馬西平)、Allopurinol(安樂普諾)及華法林(Warfarin)全球專屬授權，成功在2010獲得第一個納入全民健保基因檢測的肯定；目前已取得全球32國共14張藥物基因檢測醫療用體外診斷許可證。

世基生醫指出，公司專注於精準醫療領域，在體外檢測試劑領域已累積完整研發、產品設計及生產等經驗，生產之IVD Kit(醫用體外診斷檢驗試劑盒)已輸出到全球市場，尤其係HLA-B*1502檢測癲癇用藥更是早於民國99年納入台灣健保給付，正持續爭取HLA-B*5801檢測痛風用藥納入健保。

此外，用藥基因體學中，藥物代謝為不可忽視的重要一環，世基今年底將長片段定序系統Pacbio Sequel導入LDTs實驗室（精準醫療實驗室）實驗室，進行臨床大眾用藥基因檢測，提供民眾安全的用藥指引，並正式提供科研單位的技術服務。目前已與北區知名醫學中心及教學醫院合作，將於2021年正式啟動服務。

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