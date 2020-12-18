歌仔戲天王陳亞蘭與西門紅樓合作推出黑色幽默喜劇《黑家店》，今年邁入第3年推出《西遊記誤闖黑家店3》，18日首演她大手筆辦桌，席開21桌，邀請65歲以上長輩們邊吃邊看戲，嘉賓還有張瓊姿、李明依、紀麗如、楊貴媚等人。因疫情關係，場次從原本30場銳減到5場，甚至5場還賣不到一半，她苦笑：「反正不行，就把房子賣了」。

陳亞蘭致力推廣歌仔戲，希望傳承師父楊麗花的DNA給下一代，卻因疫情關係，過去能演30場，如今被縮減到5場，她無奈回應：「碰到疫情場地受限制，票房因此受影響，很多國外民眾沒辦法來台灣看戲」，至於自掏腰包貼多少？她說：「貼多少錢不清楚，今年還沒結算，每天只關心票房有沒有增加，多一張是一張」。

面對龐大壓力，陳亞蘭感慨：「我都比較看得開，過了就過了，不能過反正還有一棟房子，就賣一下」，也坦言過去曾賣房過，後來和已故綜藝天王豬哥亮一起主持節目，才又把房子買回來，「錢不是我的壓力，但如果有人支持更好，其他壓力就是如何把歌仔戲推到年輕人或世界面前」。她明年籌備電視歌仔戲《嘉慶君遊台灣》，會邀楊貴媚會軋一角？楊貴媚擔心身段不夠無法勝任，要陳亞蘭「先教會她」。《西遊記誤闖黑家店3》18日至20日在西門紅樓演出，兩廳院售票熱賣中。

陳亞蘭（右）感謝楊貴媚力挺。（吳松翰攝）

陳亞蘭歌仔戲《西遊記誤闖黑家店3》18日首演，她大手筆辦桌邀長輩邊吃邊看劇。（吳松翰攝）

(中時 )