對前輩藝術家陳道明而言，「作品的意義是心靈意識活動的一種記錄」，作為台灣抽象藝術先鋒，斯人雖已遠去，個展近日將於誠品畫廊推出，重現藝術家以畫面訴說生命的歷程。

陳道明1931年生於山東濟南，18歲隨家人定居台灣，值台灣西畫興盛期，他跟隨台灣現代畫之父李仲生的畫室習畫，也與李仲生的其他學生如陽陽文苑、霍剛、蕭勤、吳昊、夏陽及蕭明賢畫室好友組成「東方畫會」，成員在藝術圈中被譽為「八大響馬」。陳道明曾回憶自己不喜歡在畫室和大家畫一樣的素材，因此當大家都在畫人體寫生時，他就受到李仲生的鼓勵開始撒顏料畫抽象畫。

50年代時，陳道明專事於塗鴉性強的速寫創作，是一種近乎意識流的自然抒發，回應著戰後世界性繪畫抽象化的脈動； 六○年代以降，嘗試多類媒材的實驗，意圖表達一種蒼涼掙扎的戰後情境，作品中圖像符號已被抽離為最簡單的點、線、面元素。

70年代時期，在旅歐藝術家蕭勤的策動下，東方畫會先後於西班牙、義大利等地巡迴展出，陳道明曾取得參加巴西聖保羅雙年展的資格，又在香港亞洲國際美展獲得銀牌獎，席德進也曾因欣賞他的畫而自掏腰包收藏，另一方面也是希望他有錢買顏料，能在創作的路上持續努力。

陳道明運用色彩與層次最為人稱道，但他表示對自己而言創作的過程才是重點，要跨越無意識，進入自己的思想、觀念和最深處的感受，認為作品是心靈意識活動的記錄，「我在表達內在生命意象的過程中，盡量不受任何干擾，以求達到沒有結論又有結論的境界，美的醜的，本身即是獨立完整的生命，我只不過用我的語言把感覺訴諸畫面而已。」

(旺報 )