2020年儘管全球受到新冠疫情肆虐，台灣卻彷彿平行時空，許多行業反倒創下新紀錄，機車就是其中之一，截至11月止，2020年機車市場總銷量已經達到89萬餘台，相較2019年1~11月的79萬餘台，整整多出近10萬台，其中，光是11月就貢獻近11萬台，這不僅是機車市場歷年11月最高紀錄，也是今年度單月銷售最高的月份，業者預估，12月單月銷量再度突破10萬台、全年銷量破百萬不成問題。

其中，光陽以累計300,364台，總市占33.6%穩居機車產業龍頭寶座，毫無懸念完成21年連霸；三陽以255,191台、佔有率28.5%居次，而山葉以193,137台、市佔21.6%緊跟在後。然而，在機車三巨頭迎來喜訊的同時，電動機車卻每況愈下，電動機車一哥Gogoro在11月銷量不到6千台，2020年累計銷量也僅有約7.1萬台，相較2019年11月單月破18,500台、1~11月累計破12萬台的佳績，今年衰退已逾四成！

今年將符合七期環保法規的燃油機車也納入汰舊換新補助，產品力成為影響銷售關鍵。(圖/業者提供)

究竟為何今年會有油車、電車銷售表現分岐的狀況，除了油價大跌之外，另一因素即是政府補助，過去電動機車享有環保局及地方政府汰舊換新的補助，在2020年雖然電車依然享有，但將符合七期環保規範的燃油車也納入其中，兩者享有近乎同樣補助的情況之下，產品的競爭力當然就更受考驗，而就市場銷售成績，油車及電車何者更受青睞，消費者已給出答案。

不僅如此，再加上為了搶搭今年底即將到期的ABS／CBS補助方案，更罕見出現機車搶購潮，機車龍頭光陽董事長柯勝峯表示，光陽未消化訂單破萬，庫存車根本不夠交車。因此，為了滿足消費者需求，以及避免車主在年底因監理機關作業不及而影響車主權益，日前光陽也因應市場期待，推出了「保證交車」專案，這波「保證」，也讓年底的機車市場更加熱絡。

光陽最新發表的白牌旗艦KRV，不只受到專業媒體好評，預售反應也相當熱烈。(圖/業者提供)

除了今年度熱銷之外，光陽的後市同樣可期，最新發表的白牌旗艦KRV，推出後廣受國內各大專業機車媒體好評，藉由下放紅牌大羊AK550的科技精華，打造出跨時代全新產品，不僅各項表現均衡，價格也相對親民。

光陽董事長柯勝峯表示，在KRV的開發過程中，由於有AK550的成功經驗，要將獨立後搖臂、PTM傳動系統等科技帶到白牌並不算難，真正困難的點，在於如何在車身尺碼較小、個個零件都更緊緻的白牌車款上，仍保持同樣精密程度的組裝品質。除此之外，水冷單缸引擎，採用特殊的雙平衡軸設計，不僅解決傳統單缸引擎震動大的問題，還使其具備中低速大扭力、高速不氣虛的動力特性，帶來「人車一體」的駕馭感受。

KRV當初開放預購，短短一周，訂單超過1300張，市場反應相當熱絡。(圖/業者提供)

除了光陽的自信、媒體的好評外，KRV一亮相，市場反應也相當熱烈，自12月11日開放預購至今，沒看到車就下訂的準車主已超過1,300位，若以KRV TCS版本預售價新台幣123,800元來計算，KRV預售已為光陽帶來約1.6億業績。

而展望2021年即將迎來的後疫情時代，柯勝峯認為疫情對於人們心理層面的影響，將會使通勤習慣有所改變，因害怕公共運輸有染疫風險，對個人交通工具更為依賴，因此對明年的機車市場仍相當樂觀。再加上光陽長期布局包含KRV在內的新時代車款、電動車以及IONEX電能網等，明年也將繼續衝刺推出新產品，消費者可以期待。

(中時新聞網)