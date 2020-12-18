「2020新北富邦國際城市U-18棒球邀請賽」經過六天激烈的賽程，伴隨年輕選手汗水跟淚水的交織，今天(18號)在雨神同行下，確定由新北市藍與新竹市拚搶冠軍，季軍賽則由花蓮縣對決苗栗縣，明天早上8點55分起開打。

地主球隊新北藍以穀保家商為主體，今天與花蓮縣隊交手，所幸在第九局追平戰線，在第10局延長賽，藉由周委宏敲出再見安打，以4比3驚險晉級冠軍戰，將連兩年與新竹市隊在決賽交鋒。

而新竹市今天在雨中跟苗栗縣對決，七局就拿下7分，八局上因為雨勢過大，最終裁定由新竹市以7比0獲勝，本季要在決賽復仇，新北藍要拚三連霸，勢必要經過一番廝殺，前旅日選手陳冠宇也勉勵穀保學弟們：「球是圓的，要全力拚到最後一刻，不要輕言放棄」。

明天也會擔任開球嘉賓的陳冠宇，將擔任前2局的球評，睽違五年再登上轉播台，陳冠宇表示這幾年因為在中繼，對於場上的觀察跟掌握與之前做為先發選手有不一樣的角度，因此對於這次的講評有信心可以做得不錯，個性溫和的他，這次要跟播報風格很嗨的陳雄威搭檔，一溫一熱的組合會擦出什麼火花，相當令人期待，季軍賽跟冠軍賽在ELEVEN體育家族官方Twitter也會有直播服務。

(中時 )