百吉系統則將「百吉隧道」納入人孔蓋圖騰設計，特色獨具。（翻攝照片／黃婉婷桃園傳真）

「人孔蓋竟然出現楊梅、牧場！」有網友走訪桃園市楊梅區後巷時，意外發現人孔蓋變得煥然一新，上頭還繪製地方代表植物楊梅及牧場景觀，充滿在地連結。原來是市府水務局在進行汙水系統建置時，將單調灰暗的人孔蓋融入區域元素，打造具地方人文特色的設計，讓民眾眼睛為之一亮 。

人孔蓋是台灣街頭常見的公共設施，大眾對它僅有灰暗呆板的想像，但現在走在桃園街頭可多多注意腳下，說不定會有驚喜。有網友17日行經楊梅區新農街後巷時，除看見立面及地坪美化外，意外發現人孔蓋藏有巧思，不僅印有楊梅汙水的字樣，圖則是以在地植物與特色牧場作為指標，大讚簡單有質感。

特色人孔蓋設計的幕後功臣，來自於水務局提供在地元素，媒合設計公司協助製作。汙水企畫工程科長王瀚逸指出，目前桃市共有12條汙水系統，各系統人孔蓋也不盡相同，如龜山系統是將觀光酒廠結合壽山巖觀音寺，小烏來系統則是融合新溪口吊橋及原民圖騰，大溪系統則是將老街元素置入，拉近公共建設與市民的距離。

王瀚逸表示，由於人孔蓋設置除在巷弄外，一般馬路也有設置，為考量民眾行車安危，市府要求人孔蓋防滑係數應達50BPN以上，兼顧設計與安全。目前12處系統已全面進入建設階段，截至今年11月，累積接管戶數逾14萬戶，普及率為25.1％，未來將持續施作，都市健全發展。

(中時 )