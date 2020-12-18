台東縣成功鎮阿春新鮮魚貨老闆娘王俞文18日逛漁市時，發現1尾尚有呼吸的娃娃鯊，花240元將牠買下放生。（阿春新鮮魚貨提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣成功鎮阿春新鮮魚貨老闆娘王俞文18日逛漁市時，發現1尾尚有呼吸的娃娃鯊，花240元將牠買下放生，不僅家人支持，鄉親也讚美她好心腸，讓她相當開心。

「您還很小，當您被漁民放在盤子上等待拍賣，努力呼吸的時候，還真的有點不捨。」王俞文表示，18日下午到成功漁港採買，看到在盤子上等待拍賣的「娃娃鯊」（日本鬚鯊）竟然還在呼吸，看了於心不忍，花了240元買下後，趕緊到海邊將牠野放。

「今天您（指娃娃鯊）的生命力感動了我們，這次要好好長大哦！」王俞文說，在放生前將牠捧在手中，就像捧著小孩一樣。只見娃娃鯊在水裡徘徊一陣子後，就奮力游向大海，堅毅的生命力讓她相當感動。她開心表示，如果花一點小錢能讓牠再有機會長大，為什麼不去做呢？總之我今天很開心！

水試所東部海洋研究中心指出，這尾放生的是日本鬚鯊，成功漁民則叫娃娃鯊，澎湖人又稱破布鯊。在台灣屬於不常見於種，被列為「瀕危狀態」。

根據台灣漁業資料庫資料，日本鬚鯊主要棲息於近海海藻多的礁區，以底棲無脊椎動物及小魚為食，行動緩慢。卵胎生，夜行性，一次可產下約20尾仔魚。主要分布於西太平洋區，包括日本、韓國、台灣北部海域、越南及菲律賓。

(中時 )