109年體育運動精英獎今天進行頒獎典禮，特別獎由已逝的籃球教頭劉俊業獲獎，他的3名兒女、遺孀代為領獎，從副總統賴清德手中接下獎座，女兒劉嬿說：「我相信他現在一定找了一個最好的日子享受這份榮耀。」

特別獎則頒給輔仁大學籃球隊教練劉俊業，以帶兵就須帶心，並把選手視為己出的領軍風格，帶領輔大在UBA隊史上榮獲6次冠軍，近年因身體狀況不佳，將帥位轉交給學生楊哲宜，但他仍十分關心球隊狀況，並在身體狀況許可下仍堅持出席每場賽事。

劉俊業在籃壇奉獻超過30年，培育出許多籃壇國手，雖然他因身體狀況於去年逝世，但他的拚戰精神更是值得後輩及學生們永遠懷念與景仰。

今天由劉俊業的兒女3人代替過世的爸爸領獎，他們從副總統賴清德手中接獲獎項，他的女兒、高球好手劉嬿也代替父親致詞，「很開心爸爸能在精英中脫穎而出，獲得殊榮，他在職教路中真的很努力，回到家仍翻著資料、看比賽，話題也離不開籃球，所謂球癡也就是這種人，感謝這一路上在爸爸背後支持他的貴人，我相信他現在一定找了一個最好的日子享受這份榮耀。」

劉嬿笑說，「爸爸教球的時間可能陪伴我們3個孩子的時間還多，其實有點埋怨他，但我們知道他也是希望台灣籃球能夠越來越好，他獲得這個獎真的是實至名歸，為他感到開心，我相信爸爸也一定很開心。」

劉俊業的2個兒子也都繼承他的衣缽，大兒子劉靖目前在世新大學執教，小兒子劉揚則是在林口的美國學校，姊姊劉嬿還透露弟弟劉靖誇下海口說要超越爸爸的成就，一旁的劉靖聽聞自信的說：「這是時間上的問題！」

(中時 )