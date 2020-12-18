桃園市中壢火車站前中正路日前拆除圍籬、重鋪道路，路面變得視野遼闊，但騎樓處仍舊被機車占滿，不少民眾痛批人行空間狹窄，感嘆「何時才能看見機車退出騎樓」？市府交通局停車管理工程科長魏光譽指出，未來將釋出空間畫設100個收費機車格，並擇定適當地點規畫卸貨車格，滿足行人及商家需求。

「誰有想過違停的真正成因？」網友指出，中壢火車站汽機車流量大，但路上幾乎沒有任何停車格，這才是民眾不得不違停在騎樓的原因，倘若市府能與店家溝通，將騎樓空間淨空，並協助畫設足夠的停車格，就能兼顧行人權益及機車停放需求，解決長久沉痾。

交通局與站前商圈店家研議後達成結論，預計在中正路雙號側（復興路至延平路）畫設70個收費機車格，單號側（延平路至中正路97巷）則加畫30個收費機車格，機車格間將畫設紅線，每格將採計時收費，每小時10元，前30分鐘免費，第31分鐘後至第60分鐘以1小時計。

另外，由於站前商家眾多，不少業者反映店內卸貨需求大，期能畫設卸貨停車格。魏光譽則表示，預計會在復興路至中正路97巷單號處，畫設卸貨停車格與黃線，站前圓環至復興路一段，考量該處車流量多，暫時維持現有紅線規畫，未來將找尋適當位置畫設車位。

(中時 )