因為參加《型男大主廚》走紅的「古錐師」郭主義，昨(17日)晚間前往板橋幫31歲的女兒送餐，卻在後陽台發現女兒輕生，緊急送醫不治。郭主義更因為承受不了愛女離世，心碎在臉書寫下「老天在跟我開玩笑嗎？為什麼，為什麼」，令人不捨。

郭主義無法接受寶貝女兒就這麼離開了，在臉書的悲痛留言，令親友見了莫不鼻酸。更有友人PO出郭主義女兒生前美照，盼郭主義女兒一路好走，只是短短幾個字，他打到手不停顫抖，不願相信這個事實。

親友PO出郭主義女兒生前美照，盼姪女一路好走。(翻攝郭主義臉書)

該友人更悲痛向郭主義女兒喊話，「妳是你老爸老媽的掌上明珠啊！妳為什麼要這麼殘忍的離家出走？」透露郭主義與妻子，還有其他家人，因為難以承受女兒離世的消息，哭了一整晚。

郭主義向警方透露，女兒女兒長期精神狀態不佳，但近日並未發現異狀，昨天傍晚太太還和女兒通電話，一切也都正常，晚上他送晚餐去給女兒時，進屋發現屋裡很安靜，四下找人卻在後陽台發現女兒輕生，所以趕緊叫救護車把女兒送醫。

檢警今天下午相驗，家屬對死因並無意見，遺體已發還家屬辦理後事。

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