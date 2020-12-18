2020年終於接近尾聲，金管會端出2021新制大菜！明年新制亮點之一就是擬拉高民眾、吹哨者檢舉金融違法案件的檢舉獎金，金管會官員指出，過去獎金依照裁罰輕重給予40萬元、20萬元及5萬元不等，但立委們在財委會中認為誘因不足宜拉高，因此現正研擬將大幅拉高獎金、加強檢舉人保護，檢舉獎金額度將拉高，預計2021年上半年就可上路。

金管會正積極研究國內外檢舉獎金機制，金管會官員指出，其實國外少有檢舉獎金制度，只有美國對證券不法案檢舉有提供檢舉獎金，但其他國家如英國都沒有，所以目前主要參考國內的機制，像是法務部對食安檢舉的獎金制度、稅務機關對逃漏稅的檢舉獎金制度。

2021年檢舉獎金可望大幅拉高。金管會指出，其實早期檢舉獎金最高曾拉高到50萬元，但案件比重並沒有增加太多，因為許多檢舉人並不是為了獎金才來檢舉，而是有其他考量，對檢舉人來說，「人身保護」更為重要。由過去經驗來看，雖然檢舉案數與獎金高低相關性不大，但也有可能是拉高幅度不夠，因此今年將配合各局預算，盡量拉高獎金額度。

據金管會統計，2020年共有6件檢舉案件、發出獎金25.5萬元、而2019年更少，只有4件。

金管會指出，檢舉獎金發出不多，主要原因是，一、多數人都是匿名檢舉難有獎金，二、必須查證屬實且有被裁罰或判刑的。過去來說，民眾檢舉案件成案的以證券業不法案件較多，像是檢舉地下期貨，其他像是公司內部「吹哨者」因有較多具體事證較能成案。

至於2021年元旦就可上路的包括：「保全/理賠聯盟鏈」上路，最為吸睛，民眾只要在一家保險公司投保，可到18家聯盟的保險公司申請理賠，還有純網銀開業、投資型保單應給付累計孳息、銀行開辦高資產客戶理財業務、境內法人可開OBU授信目的帳戶、保險業2020年適用資本適足率填報手冊及相關監理報表、個人投保旅平險意外死亡及失能給付標費率調降10%。

(工商 )