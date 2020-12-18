中國大陸國家發展改革委、商務部於16日聯合修訂《市場准入負面清單2020年版》，進一步放開如自然資源如森林資源、碳排放等評估項目、進出口檢驗、報關企業註冊登記、資產評估公司兼營證券業務、券商董監高資格等；審慎增加金控公司設立管理及土地經營權轉移限制等負面清單項目。

資誠(PwC)會計師事務所建議，台商應盤點過往中國大陸投資事業被列入失信企業黑名單風險並積極改善，同時也要審慎規劃布局中國大陸內銷市場策略，像是負面清單的影響、總部設立選址、內銷據點以子公司、分公司或辦事處等不同組織型態利弊，以及境內服務型企業的定位和關聯交易的訂價規劃等。

此外，台商也可評估申請設立服務型企業的租稅優惠可行性，像是高新技術企業、雙軟企業、服務外包企業等，同時也可比較中國大陸各地產業聚落的招商政策。

目前外資赴中國大陸投資有市場准入負面清單、《外商投資准入特別管理措施》、《自由貿易試驗區外商投資准入特別管理措施》等三類。各負面清單項目不大相同，但都屬國家級統一清單，並採逐年動態調整。

資誠兩岸商務與稅務服務會計師徐丞毅表示，負面清單是指法令不允許的投資業務。而清單以外的行業、領域、業務等，均可依法平等進入，也就是法律無禁止即可做。

在當前負面清單管理模式下，台商赴中國大陸如果投資於非自貿區，應先看外資准入負面清單，再看市場准入負面清單；如果是要到自貿區設點，則先看自貿區外資准入負面清單，再看市場准入負面清單。因為市場准入負面清單是全國一致待遇，不論內外資，設立地點，所以先確認投資地點再釐清是否有行業限制是比較恰當的評估方式。

目前中國大陸國務院已批准的21個自貿區各有側重的產業發展聚落，及相關配套財稅補貼、人才獎勵措施。過去台商認為看得到吃不到的獎勵補貼政策，將有機會藉著打破隱性壁壘的負面清單，站在更為平等的起跑點。

徐丞毅舉例，上海自貿區的臨港片區偏重生物醫藥、AI及半導體產業等行業，並積極吸引這些產業的指標性跨國企業落地設立地區型總部，給予財政返還、租金、人才落戶等補貼；大灣區的廣州南沙也針對航運物流、金融服務、先進製造給予各種獎勵；還有海南自貿港，也在相關鼓勵產業陸續明確後，讓入駐企業享有企業所得稅、個人所得稅及關稅的減免。各地招商引資政策也可能同時競逐具發展前景行業，因此雖然都是國家級政策，但投資前多比較才能享受更好的優惠。

徐丞毅表示，由於中國大陸近年來勞動力難求、工資節節上漲以及環保工安成本增加，加速不少台商處分既有廠房轉移陣地到東南亞，但仍有些台商選擇只處分部分投資，其他投資則朝高附加價值製造以及更多元的服務產業發展。

然而，未來中國大陸市場監管部門也會加強對經營行為事中和事後的監管。例如針對被列入黑名單的失信企業，在還沒解決前，也可能會被限制或禁止准入。

(工商 )