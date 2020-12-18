電電公會理事長李詩欽18日指出，中美貿易戰催化、疫情則加速了台商改變集中投資大陸策略，並重整供應鏈及全球佈局，以電電公會會員廠商為例，很重要的趨勢就是分散風險，移出大陸的同時也兵分三路，一路是以墨西哥為主軸主攻北美市場，一路是以捷克為中心主打歐盟市場，以及以台灣與東南亞為核心的亞洲市場。

電電公會18日舉辦「國際鏈結論壇」，李詩欽指出，雖然台商因中美貿易戰從2018年開始改變集中投資大陸策略，部分回台投資，部分轉移到美墨邊界、中東歐及東南亞國家等地區投資布局，也讓電電公會的會員廠商在大陸的產能比重從高峰時的近80％大幅下降，但是仍佔有5、60%，所以，「兩岸關係還是很重要。」

李詩欽再以2019年大陸前百大出口廠商的統計資料指出，電電公會的會員就有32家，出口金額佔比超過42％，顯示台商佔大陸出口比重至今依然很高，因此，即使沒有疫情、貿易戰，在大陸投資台商、特別是電電公會的會員廠商，都必須進行調整，只是貿易戰發揮了催化作用、疫情則加速了台商調整的力度。

在全球製造業供應鏈進行調整的趨勢中，李詩欽指出，雖然有不少台商回台投資，但是台灣的胃納有限，因此有40、50％的產能是分別移到東南亞、北美以及歐洲，北美主要是集中在墨西哥，因為接近美、加等北美市場，歐洲則又都集中在捷克，不管是東南亞、墨西哥，還是捷克，「重點是貼近市場。」

在未來市場的布局上，李詩欽認為，可以多考慮印度，並將印度當成市場，不是只有生產，而是要主攻內需，因此，投資印度必須要有深耕5到10年的長期規畫與心理準備。

(工商 )