「大嵙崁親水園區景觀計畫」由水務局提出，規畫將中庄調整池與中庄二期周邊土地整合發展，營造3100公頃的水岸空間。圖為中庄調整池。（黃婉婷攝）

為營造桃園市大溪區大漢溪的水岸廊帶，桃園市政府水務局斥資3.5億元辦理「大嵙崁親水園區景觀計畫」，於中庄景觀土丘規畫共融遊戲場，復育原有生態植相，同時縫合中庄調整池及山豬湖生態園區，施作自行車人行吊橋，串聯區域鐵馬路網，供民眾探索大漢溪流域之美。

「大嵙崁親水園區景觀計畫」由水務局提出，規畫將中庄調整池與中庄二期周邊土地整合發展，營造3100公頃的水岸空間，計畫獲得經濟部水利署補助2.45億，地方則負擔1.05億，預計施作2項主要工程，分別為「大嵙崁親水園區景觀工程」及「大漢溪跨河休憩路廊銜接工程」，兩者將在2021年、2022年陸續完工。

景觀工程部分面積約為40公頃，地點選在中庄二期基地內。水務局指出，市府將以低衝擊開發的方式結合景觀土丘地形，規畫共融式遊戲場，綠化策略則以復育原有植披、種植水生植物打造濕地環境為主；另設置親水生態步道，滿足民眾休憩需求，未來可作為中庄地區的環境教育場所。

另外，由於大溪中新里、月眉里長年受大漢溪阻隔，水務局規畫於中庄調整池與山豬湖生態園區間，興建長419公尺、寬2.5公尺的自行車人行吊橋，滿足地方民眾的往來需求，並且縫合遊客的鐵馬觀光動線，未來民眾可從大漢溪左岸的景觀土丘出發，藉由吊橋前往右岸山豬湖生態園區、大溪老街，形成2公里長的休閒綠帶。

(中時 )