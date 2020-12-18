後巷美化完成後，不少家長帶著兒孫前來走讀、遊玩。（黃婉婷攝）

一改往日的灰暗、雜物遍地，桃園市楊梅區新農街393、379巷完成污水接管後，住戶們騰出巷寬2公尺的空間，並提供彩繪牆面的設計理念，市府水務局也請來30年資深畫師操刀，以童話世界為主題，將動物演奏家、扭蛋機等圖樣融合客家桐花與花布，繪製巷弄立面，地面也鋪上噴花地坪，整個社區看來煥然一新。

楊梅區自2018年開始進行污水接管作業，新農街工程完畢後，由於可供不特定多數人次通行使用等優勢，市府便在居民同意下進行後巷環境改造，設計全由街坊鄰居共同參與。楊明里長鍾能錦指出，由於地方居民多在家顧孫，周邊也鄰近楊明國中、公園等設施，若巷弄能以孩子為主題，繪製夾娃娃機、扭蛋機等設備，為鄰里增添生氣。

市府水務局便將6條後巷主題訂為童話世界，並將客家元素巧妙融入，牆面畫滿動物演奏家、兒童遊戲機台，選色以亮色系為主，看來鮮豔活潑。周邊住戶說，過往巷弄較為灰暗，住家會將雜物放置於此，經過這次彩繪後，不僅後巷變得明亮有活力，家長也能帶著孩子前來走讀，饒富趣味。

水務局表示，汙水下水道用戶接管完成後，可讓「雨汙」分離，未來民眾排放的汙水將流至水資源處理中心處理，將淨水回排至河川，降低環境影響，目前全市接管普及率為25.1％，市府也編列預算辦理接管後巷環境改造，迄今已施作84條，深受民眾喜愛，未來將持續推動。

(中時 )