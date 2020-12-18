位於桃園市龍潭區的龍潭大池，旅客服務中心功能多元，餐飲服務、親水活動豐富，向來吸引不少遊客，但受限於東北季風逐漸增強，加上市府環保局日前進行淨水工程，大池水放乾後尚未回升，龍潭區公所決定暫時收山，關閉水上活動數月，待水位回升至標準值才會重新開放，保障民眾安全。

龍潭大池為地方知名景點，今年6月才剛完成改善工程，公所將水上舞台、碼頭與服務中心重新改建，提供餐飲、洽詢及市集申請等服務，休憩碼頭則委外經營，由業者引進天鵝船、立式划槳（SUP）與競技龍舟等水上設施，波光粼粼的大池秀色及豐富親水活動，讓大池深受住戶與遊客喜愛。

隨著時序進入冬季，大池的水域活動也跟著走入淡季，龍潭區公所農經課長陳順超指出，在氣溫低、東北季風強的狀況下，親水活動大受影響，加上環保局11月底進行集水孔接管工程，才將池水放乾數日，即便現在重新蓄水，水位仍無法達到標準值，恐造成船槳損壞等情事。

陳順超說，綜合上述原因，公所和業者討論過後，決定暫時停止親水設施，並將消息發布於公所及委外經營廠商的官網，公告周知，以免遊客撲空掃興。預計在明年過年時，視水位補充的程度，調整開放日期，不讓愛好運動的民眾敗興而歸。

(中時 )