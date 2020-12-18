歐委會主席馮德萊恩週四(17日)在推特上宣佈，歐盟將在10天後開始接種新冠疫苗，歐洲藥管局預計將於12月21日批准BioNTech-輝瑞疫苗。

據《德國之聲》報導，歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula Gertrud von der Leyen)在推文中說，「這將是歐洲的時刻，12月27、28和29日，歐盟各地將開始疫苗接種」。

報導說，由德國BioNTech和美國輝瑞製藥共同研發的BNT162新冠疫苗，在3期臨床試驗的早期分析中顯現出了90%的有效率。在這支被寄予厚望的疫苗背後，是2名自幼移民德國的土耳其裔學者。

啟動接種計畫的前提當然是歐洲藥品管理局必須批准BioNTech─輝瑞疫苗，歐洲藥管局將於12月21日對此作出決定，一般預計，BioNTech─輝瑞疫苗將獲得批准。先前，要求歐洲藥管局加快審批過程的呼聲高漲，該局繼而將作出決定的日期從12月29日提前到12月21日。

報導指出，為保證公平分配，歐盟執行機構歐委會已經制定協調計畫。歐委會與數個疫苗供應廠家簽訂了合約，以滿足歐盟境內所有成年公民的需要。

外媒報導指出，義大利將從12月27日開始為醫療人員施打疫苗，德國和奧地利也在同一天開始。荷蘭當局則表示，他們不會是歐盟首批接種疫苗的國家。

正在脫離歐盟的英國已於12月8日開始為民眾接種BioNTech-輝瑞疫苗，是歐洲第一個開始新冠疫苗接種的國家。

(中時新聞網)